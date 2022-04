As every year, the Australian Nur Foundation did not forget the poor people of Somalia and Syrian refugees this Ramadan.

Nur Foundation, which gives two separate iftar meals every week during the month of Ramadan, also gave a mass iftar meal and distributed food packages in the Syrian refugee camp in Oromo Ethiopia, Sudan and Lebanon Arsal. Translated by Ekrem Başçı

