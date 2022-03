On the Day of Judgment: The ink of scholars and the blood of martyrs will be measured; The ink of scholars is heavier than the blood of martyrs. - Hadith-i Sharif.

On his 62nd Anniversary of his death, we commemorate Bediüzzaman Said Nursi with mercy. Cartoonist: İbrahim Özdabak



Translated by Onur Nizam

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.