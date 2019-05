The transformation of particles are the vibrations and wanderings that occur while the signs of creation are being written in the book of the universe by the pen of power of the Pre-Eternal Inscriber.

Bediuzzaman Said Nursi / The Words

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.