Thousands of reward

For if the reward yielded by good works at other times are tenfold, in the month of Rajab they are more than a hundredfold, in Sha'ban they exceed three hundredfold, and in Ramadan they reach a thousand fold, while on Fridays in Ramadan they reach thousands and on the Night of Power may reach thirty thousand.

Bediuzzaman Said Nursi / The Rays Yeni Asya English

