ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

16 Ağustos 2025, Cumartesi 01:03
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören “E1” projesini onaylamasının ardından bedeviler, yeni bir "Nekbe"nin kapıda olduğunu belirtti.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören “E1” projesini onaylamasının ardından bedeviler, projenin hayata geçirilmesi halinde yeni bir "Nekbe"nin (Büyük felaket) kapıda olduğunu belirtti.

Smotrich'in "Filistin devleti fikrini ortadan kaldıracak" sözleriyle duyurduğu ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayırmayı hedefleyen proje, Cebel el-Baba (El-Baba Dağı) bölgesinde yaşayan bedevi toplulukları yeni bir bilinmezliğe doğru sürüklemiş görünüyor.

Smotrich, "E1 projesiyle Ma'ale Adumim yerleşimini Kudüs kentine bağlamayı ve Filistinlilerin Ramallah ile Beytüllahim kentleri arasındaki ulaşımını kesmeyi planladıklarını" söylemişti.

Kudüs'ün doğusunda ve Ma'ale Adumim'in karşı yakasında yer alan El-Ayzeriyye kasabası sınırları içindeki Cebel el-Baba bölgesi bu projeden direk etkilenecek topraklar üzerinde yer alıyor.

Bölgede geçimlerini hayvancılıkla sağlayan, baraka evler ile çadırlarda yaşayan yaklaşık 450 Filistinli bulunuyor.

"Sonumuz meçhul"

Bölge sakinlerinden Salim el-Cehalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada yerleşim birimlerinin genişletilmesi planıyla birlikte zorla yerlerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Evinin, Ma'ale Adumim'in karşısında olduğunu aktaran Salim, "Biz, bu büyük yerleşim planından önce de buradaydık. Necef'ten göç ettik. Bedevi hayatı yaşıyoruz, hayvancılıkla geçiniyoruz. Bu dağdan başka gidecek yerimiz yok." dedi.

İsrail ordusunun daha önce evini 3 defa yıktığını belirten Salim, "İsrail'in yeni kararıyla bir bilinmezliğe sürüklendik. Nereye gidebiliriz. Ben yaşlı bir adamım ama çocuklarım ve torunlarımın geleceği ne olacak?" diye konuştu.

Salim, bir yıl önce İsrailli bir yerleşimcinin bölgeye geldiğini ve İsrail ordusunun koruması altında bütün bölgeyi kontrol altına aldığını anlattı.

Yeni bir Nekbe daha

Cebel el-Baba'da yaşayan 80 ailelik bedevi topluluğunun sözcüsü Atallah el-Cehalin ise "Söz konusu projenin uygulanması durumunda bu, Filistin devletinin tabutuna çakılan son çivi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arkasındaki topraklara işaret eden Atallah, "Bütün bu dağlar yerleşimlerle dolacak. Bu da Kudüs'ün Filistin'den ayrılması ve Batı Şeria'nın güneyinin, kuzeyi ve orta kesiminden ayrılması anlamına geliyor." dedi.

İsrail ordusunun haftalar önceden Cebel el-Baba'daki evlerin sakinlerine yıkım ihtarı gönderdiği bilgisini veren Atallah, şöyle devam etti:

"Bugün yaşadığımız şey yeni bir Nekbe ve bilinmeze doğru bir gidiş. Ama buradaki halk, evlerinde kalmaya ve göç etmemeye kararlı."

Atallah, İsrail'in, geçen yıllarda Cebel el-Baba'da 80 yıkım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

