Even if great leaders die, their thoughts are kept alive. We commemorate with mercy the 17th anniversary of Alija Izetbegovic's passing away.

"The Qur'an is life, not literature. Therefore, it should be considered as a way of life, not as a way of thinking." Alija Izetbegovic

