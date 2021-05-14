"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Salgın sonrasına farklı bakış

Faruk ÇAKIR
14 Mayıs 2021, Cuma
Virüs salgını ile mücadele devam ederken bazı noktalarda hatalar yapıldığı da dile getiriliyor.

Bu salgın bütün dünyayı ilgilendirdiği için ülkelerin tavrı da önem kazanıyor. Alınan tedbirler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Haliyle vatandaşın aklının karışmasının sebeplerinden biri de bu.

Neva Çiftçioğlu Banes, tıbbî mikrobiyolog. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktorasını aldıktan sonra, Finlandiya’da 10 yıl çalışarak doçentlik unvanını da almış bir bilim insanı. Neva Çiftçioğlu Banes'in "Bilim insanı Neva" ve "Sorgulayıcı Neva" kimliğiyle aynı anda, aynı videoda yaptığı Kovid-19 değerlendirmeleri çok dikkat çekici. Arzu edenleri videonun tamamını izlemeye havale ederek, "Bilim insanı Neva" ve "Sorgulayıcı Neva"nın virüs salgını sonrasıyla ilgili değerlendirmelerini aktarmak istiyoruz. 

Geçmişte Nobel Tıp Ödülüne aday gösterilen (ilgili haber: Hürriyet, 24 Kasım 2008) Neva Ç. Banes, "Pandemi bitse bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor. Ne olacak?" sorusuna şöyle cevap vermiş: 

"Hayat zaten hiçbir zaman aynı olmadı ki bundan sonra olsun. Ama 'pandemi sonrası hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak' derken kişiler biraz karamsarlıkla söylüyor bunu. 'Artık ben hiçbir zaman eskisi gibi hür olamayacağım' tarzındaki düşünce var. Ben bu dibe vuruştan son derece pozitif şekilde kalkılacağına inanıyorum. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'a bir bilim insanı olarak benim söyleyeceğim tek şey, umudum bilim insanlarının yaptırımlarla yukarıdan gelen emirlerle sanki itaat eden asker görüntüsünden çıkıp, kendi öz düşüncesiyle ve düşünce hürriyetiyle ve yıllardır biriktirdiği tecrübesini bir araya getirip bütün hümanist düşüncesiyle egosunu cebine koyarak ve çevresindeki hiç kimseyi, değişik fikirler ileri sürdüğü için aşağılamayarak -hani bizde var ya 'sen kim oluyorsun da konuşuyorsun'- sadece bilimin gerçek kurallarını konuşan insanlarla yüzleşerek, konuşarak doğru yolu bulması... İşte o zaman hakikaten hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çünkü doğru yol, bilim yoludur. Ama bilimi de yanlış kullananların kimler olduğunu da seçmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta."

"Sorgulayıcı Neva"nın yorumu da şöyle: "Bence çok güzel bir uyanış dönemi başladı. Artık farkında mısınız bilmiyorum, insanlarda hani ilk pandemi çıktığında hekimleri balkonlardan alkışladık ya. Tabiata inen hayvanları gördük. Suların temizlenmiş olduğunu öğrendik. İnsanın, aslında koronaya sebep olan virüsten daha korkunç bir virüs olduğunu gördük mü bence gördük. Bence bu yeni gelen nesil, şu internete yapıştırdığımız zavallı çocuklarımız çok güzel şeyler yapacaklar. Ben çok umutluyum. Ve bence hiç daha önce görmediğimiz bazı gerçekleri de daha güzel gördük, kendimizle baş başa kaldık. Kendimizle kalmayı öğrendik. Bazı değerlerin farkına vardık. Bir anneye babaya sarılabilmenin güzelliğini, yaşlılar evinde kalan insanları hapishaneyi ziyaret eder gibi ziyaret etmenin korkunçluğunu gördük. Hasta olduğunuz zaman sizi, 'Sen asansöre binme, sen kovidlisin' diyen komşuları da gördük. Kapımıza gelip bir tas çorba bırakıp, 'Siz hastasınız, yemek yapamazsınız' diyenleri de gördük. Yani çok şeyi gördük. Ve bu gördüklerimiz bizi daha iyi insan yapacak. Evet, bence hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." (50 dakikalık videonun adresi: youtube.com/watch?v=E6pFKMi2XgQ)

İnşallah 'hiçbir şey eskisi gibi olmasın', çok daha iyi olsun. Temennimiz ve duâlarımız bunun için.

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'ye kara operasyonu başlattı

    Zalim İsrail Bayramda da durmadı: Filistin'de şehit sayısı 103'e yükseldi

    TEBRİK VE DUYURU

    Ağrı'dan acı haber

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Lübnan'dan İsrail'e 3 roket atıldı

    Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, İsrail'i kınadı

    Pentagon: İsrail'deki 120 savunma personelimizi Almanya'ya tahliye ettik

    11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı

    Hindistan'da son 24 saatte 362 bin vaka ve 4120 ölüm gözlemlendi

    Dünya genelinde aşılama süreci devam ediyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

    ABD'de 25 Kongre üyesinden Blinken'a mektup: İsrail'e baskı yap

    Gazze'de İsrail'in saldırıları gölgesinde Ramazan Bayramı...

    Mandela'nın torunu: Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz

    ABD'den Mahmud Abbas'a taziye mesajı
    📷

    Dünya genelinde buruk Bayram - Dualar Kudüs, Doğu Türkistan, Arakan ve Suriye için...

    Yüz binden fazla Müslüman Bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

    Yurt genelinde salgın gölgesinde Ramazan Bayramı...

    Yurt genelinde salgın gölgesinde Ramazan Bayramı...

    Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan ''zehirli gaz'' açıkalması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TEBRİK VE DUYURU
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gözü dönmüşlüğü kim durduracak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi Bayramı
    Genel

    Zalim İsrail Bayramda da durmadı: Filistin'de şehit sayısı 103'e yükseldi
    Cahit ÖZPINAR

    İttihad etmezse millet, dağdar eyler beni
    Genel

    İsrail, Gazze'ye kara operasyonu başlattı
    Şeymanur Cihan

    Ömrünüz Bayram olsun
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Siyasal İslam ve algı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Merak”ı hiç “merak” ettiniz mi?
    Faruk ÇAKIR

    Salgın sonrasına farklı bakış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.