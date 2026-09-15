İktidar, Çin otomobillerine çarptı

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çin menşeli otomobillere uygulanan ek vergilere ilişkin Dünya Ticaret Örgütü‘ndeki (DTÖ) panel yargılamasında Türkiye aleyhine karar verildiğini açıkladı.

Kararın yıllık maliyetinin en az 100 milyon dolar olacağını öne süren Yavuzyılmaz, Ticaret Bakanlığına 26 Eylül’e kadar temyiz başvurusu yapma çağrısında bulundu.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığımız hesaplamalara göre; Davanın Türkiye’ye faturası yıllık en az 100 Milyon Dolar olacak! Güncel kurla yıllık 4 Milyar 486 Milyon Lira! Çin Türkiye’ye, ya zararımı hemen ödersin ya da bu tutarda bir ticari misilleme yaparım diyecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a sesleniyorum! Dünya Ticaret Örgütü’ndeki kararın temyizi için son gün 26 Eylül 2026! Bir an önce temyiz başvurusunu yapın! Ondan önce de bir zahmet istifa edin! 2 yılda 5 kez araçların ek vergi oranlarını değiştirirseniz, bu işi çocuk oyuncağına çevirirseniz, olacağı budur!”

Ankara - Anka