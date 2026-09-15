İcra dosyaları ve borçlar yükselişte

İcra dairelerine gelen dosya sayısı artmaya devam ediyor. 1 Ocak-11 Eylül arasında gelen dosya sayısı geçen yıla göre yüzde 2.5 oranında artarak 7 milyon 132 bine çıktı. Vatandaşın toplam finansal borcu da 7.5 trilyon liraya ulaştı.

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Cumhuriyet’in haberine göre, YENİ Parti TBMM Grubu’nun Ekonomi Raporu’nda, “ekonominin fotoğrafı” çekilirken, şu değerlendirmelere yer verildi: “Tüketicilerin, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 28 Ağustos - 4 Eylül haftasında 32.6 milyar lira artarak 7 trilyon 316 milyar liraya yükseldi.

Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte toplam finansal borç 7 trilyon 449 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk 8 aylık döneminde 740 bin yurttaş, bankalar ve tüketici finans kuruluşlarına olan bireysel kredi borcunu, 979 bin yurttaş da kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için icra takibine alındı.”

Haber Merkezi