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15 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Libya'da Petrol Tesisleri Muhafızları Hamada-Zaviye petrol nakil hattı vanasını kapattı

15 Eylül 2026, Salı 18:38
Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da enerji kaynakları üzerinden gerilim devam ediyor. Son olarak bugün, Libya'da, Petrol Tesisleri Muhafızları'ndan bir grup Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattı vanasını kapattı. Bölgedeki petrol sahalarında üretim durdu.

 

Libya'da, Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattı vanasını kapatması sonucu bölgedeki petrol sahalarında üretim tamamen durdu. Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) yapılan açıklamada, petrol tesislerinin faaliyetlerine zarar veren tüm eylemlerin kınandığı belirtildi.

VANA KAPATILDI, BASINÇ YÜKSELDİ

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun ülkenin batısındaki Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattının vanasını kapattığı aktarılan açıklamada, vananın kapatılmasıyla üretim hatlarındaki basıncın aniden yükseldiği, bu durumun da Hamada ile Tahara petrol sahalarındaki üretim faaliyetlerinin tamamen durmasına sebep olduğu ifade edildi.

NOC: "MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEBİLİR"

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC)'un Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattı vanasının kapalı kalması durumunda "mücbir sebep" ilan etmek zorunda kalabileceği ifade edildi. İlgili makamlara sorumluluklarını üstlenmeleri ve krizin temel sebeplerini ortadan kaldırmaları çağrısı yapıldı.

ZAVİYE PETROL RAFİNERİSİ'NDE PROTESTO

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grup dün de Zaviye Petrol Rafinerisi'nde maddi şartların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenlemiş ve rafinerinin giriş kapıları önüne kepçelerle kum yığınları dökerek kapatmıştı.

AA

Etiketler: Libya, Petrol Tesisleri Muhafızları, Hamada-Zaviye petrol nakil hattı, Libya Ulusal Petrol Kurumu
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