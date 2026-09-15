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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Trump’ta akaryakıt paniği

15 Eylül 2026, Salı 23:45
ABD’de motorinin galon fiyatının ilk kez 6 doların üzerine çıkması ve Brent petrolün 100 dolar sınırını aşmasının ardından Trump, Ukrayna ve Rusya’nın birbirlerinin enerji altyapısını hedef almama konusunda anlaştığını açıkladı.

Bir gün önce Zelenski’ye “Rusya’daki dizel tesislerini vurmayı bırak” çağrısı yapan Trump’ın açıklaması Kiev’de temkinli karşılandı. Ukrayna, Rusya’nın anlaşmaya uyacağına ilişkin güvence isterken Moskova’dan Trump’ın duyurduğu mutabakata ilişkin resmi teyit gelmedi. Dizel fiyatlarının tarihi seviyelere yükselmesi, özellikle taşımacılık, tarım ve sanayide maliyetleri artırması sebebiyle Trump yönetimi üzerinde siyasi baskı oluşturuyor. ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken yüksek akaryakıt fiyatlarının enflasyon ve hayat pahalılığı üzerinden seçmen davranışını etkilemesinden endişe ediliyor. Reuters, dizelin 6 doların üzerine çıkmasının Trump ve Cumhuriyetçiler açısından önemli bir siyasi risk haline geldiğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

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