Abdullah Eraçıkbaş’ı dualarla uğurladık

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş'ı, sevenlerinin ve dava arkadaşlarının dualarıyla Rahmet-i Rahman'a uğurladık.

Genel Yayın Yönetmenimiz Eraçıkbaş’ın ardından…

44 yıllık çalışma arkadaşım

Hizmetin içinden Hakk’a yürüyüş

Acı günümüz

Son mesai

Abdullah Eraçıkbaş Abimizi de uğurladık

Ve Yumît

Genel Yayın Yönetmenimiz Abdullah Eraçıkbaş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş, 15 Mayıs Cuma akşamı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Uzun yıllar Yeni Asya neşriyat hizmetlerinde farklı kademelerde vazife yapan Eraçıkbaş’ın vefatı, camiamızda derin üzüntüye sebep oldu.

Eraçıkbaş'ın cenazesi 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Ömrünü neşriyat hizmetlerine adadı

20 Şubat 1960 tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğan Eraçıkbaş, Yeni Asya camiasında gençlik yıllarından itibaren hizmetlerde bulundu. Abdullah Eraçıkbaş, 1982 yılında Can Kardeş dergisinde editör olarak çalışmaya başladı. Dergicilikten editörlüğe, yayın koordinatörlüğünden Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne kadar farklı alanlarda vazife yaptı.

Son olarak Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Eraçıkbaş, neşriyat hizmetlerine olan gayretiyle tanınıyordu. Mütevazı şahsiyeti, hizmetlere olan bağlılığı ve gayretiyle tanınan Abdullah Eraçıkbaş’ın vefatı, Yeni Asya camiasını ve okuyucularını derin teessüre sevk etti. Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yeni Asya camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Çok sayıda seveni katıldı

Can Kardeş Dergisi'nde 1982 yılında editör olarak başlayan neşriyat hizmetlerine farklı kademelerde katkıda bulundu.

Millî Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Av. Adem Şahintürk, yönetim kurulu üyelerimiz ve Genel Müdürümüz Ramazan Bayram ile yazarlarımız ve çalışma arkadaşlarımızın da hazır bulunduğu cenaze merasimine Eraçıkbaş'ın aile fertleri, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Ömrünü hizmetin içinde nihayete erdiren Eraçıkbaş, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na dualarla defnedildi.

Kalabalık bir cemaatle uğurlandı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazını, emekli imam hatip Mustafa Başkarcı kıldırdı. Başkarcı, helallik talep edince cemaat içten gelen bir sesle haklarını Eraçıkbaş'a helal etti.

Cenaze namazına başta İstanbul olmak üzere Ankara, Eskişehir, Adapazarı, İzmit, Gölcük ve Gebze'den okuyucularımız ve Eraçıkbaş'ın arkadaşları iştirak etti. Defin sonrasında yine helallik alınarak "Ve Yumit" bahsi okundu.

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz: Böyle bir hoş sadâ ile ayrılmak nasip olsun

Abdullah Ağabey'le, yüz yüze tanışma fırsatım olmadı. Gördüğüm kadarıyla mazbut, kimsenin işine aşına karışmayan, kendi işi, mesleği ve meşrebi ile uğraşan gayyur bir isim.

Arkasından herkes hayırla yâd ediyor. Böyle bir hoş sadâ ile ayrılmak hepimize nasip olsun inşallah. Abdullah Ağabeyin ölümü bize tekrar şunu hatırlattı; Ömür kısa, lüzumlu işler çok. Aranızda medar-ı niza mesele oluşturmayın! Fitne ateşi taşımayın. Dışarıda Risale-i Nur'un hakikatlerine muhtaç o kadar insan var ki, birbirimizle uğraşmaktan onlara zaman kalmıyor. Şeytan taşlamayı bırakıp, Kâbe tavafına, sükunet ve sadakate devam edelim.

Mesulüz, ilgilenmediğimiz her isimden. Mesulüz, habbeyi kubbe yapmaktan. Mesulüz şeytanı sevindirmekten. Gelin yep yeni bir sayfa üzerinden gidelim. Aramızdaki kırgınlığa sebep olan şeyleri Üstad ben üstüme alıyorum demiyor mu? Üstadı mı kıralım! Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun...

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi: Dostlara taziyet arz ederim

İnnâ lillâhi ve inna ileyhi râci'un. (Vefat haberini) Şu anda gördüm maalesef. Allah'ın vâsi' rahmetinde olsun inşaallah. Çok temiz kalbli iyi bir insandı.

Dostlara taziyet arz ederim.

ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras: Onurlu duruşun temsilcilerine taziye

Başınız sağolsun. Ülkemizdeki kelam tekelinin kırılmasında çok önemli katkıları olan Yeni Asya çevresine başsağlığı diliyor, acınızı paylaşıyorum.

Gazetenizin arşivi egemenlere baş eğmeyenlerin onurlu duruşunun en büyük kanıtıdır. Bunun için çaba gösterenlerin emeğinin kalıcı olduğuna inanıyor, bütün camiaya sabırlar diliyorum.

