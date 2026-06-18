Mağaza temsilcilerimiz tecrübelerini paylaştılar

Yeni Asya Vakfı Barla Tesisleri’nde bu yıl 10.’su düzenlenen İhtisas Toplantılarında mağaza temsilcilerimiz üç gün boyunca karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yeni hedef ve projelerini dile getirdiler.

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BARLA / YENİ ASYA - İSMAİL TEZER

Önceki yıla ait neşriyat çalışmalarının değerlendirildiği ve gelecek yılın yayıncılık hedeflerinin görüşüldüğü 10. Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı Barla Yeni Asya Vakfı Tesislerinde gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki mağaza ve satış noktası temsilcilerimizle müessesemiz idarecileri ve birim sorumlularını buluşturan toplantı verimli müzakerelere sahne oldu.

Üç gün boyunca süren toplantı Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel ve Genel Müdür Ramazan Bayram’ın açış konuşmalarının ardından müessesemiz birim sorumlularının sunumlarıyla devam etti.

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın “Kitap Yayınları ve Satış Hedefleri” başlıklı sunumunda yeni çıkan ve baskısı yenilenen eserler hakkında bilgiler verdi.

Can Kardeş çocuk yayınları ve yabancı dil eserlere de değinen Aydın, Gazete Satışları, Dergi Satış ve Hedefleri, Takvim Yayın ve Satış Stratejileri gibi konularda ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirdi.

Araştırma Merkezi adına konuşan İsmail Tezer, Risale-i Nur yayıncılığı ve çalışılan dosyalar hakkında bilgiler verdi. Külliyat metninin daha musahhah olması noktasında Risalelerin Osmanlıca asılları üzerinde çalışıldığını, nüsha incelemelerinin yapıldığını dile getiren Tezer, yeni kitap hedefleri ve projelere dikkat çekti.

Yeni Asya Medya Grubu Sosyal Medya Sorumlusu Yasin Aydın, web sitelerimizin ve sosyal medya hesaplarımızın etkinliğini istatistikî bilgilerle ortaya koydu. Sosyal medyanın yayıncılıktaki öneminden bahseden Aydın, dijital kanallarımızın dünyaya açılan pencereler olduğunu, çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mağaza temsilcilerinin sahadaki tecrübelerini paylaşma, fikir alışverişi yapma imkânını elde ettikleri; kitap neşriyatı, gazete, dergiler, sosyal medya, dijital platformlar, e-satış, takvim, fuarlar, muhteva gibi ana konularda verimli görüşlere sahne olan toplantı, gelecek döneme ait proje ve hedeflerin seslendirilmesiyle sona erdi.

FUARLARIMIZ DIŞA AÇILAN KAPILARIMIZ

Program boyunca en çok üzerinde durulan konulardan biri “fuar organizasyonları” oldu. Temsilcilerimiz katıldıkları fuarlarla ilgili tecrübe ve gözlemlerini dile getirdiler.

Fuarların, elimizdeki hakikatleri ve sahip olduğumuz değerleri topluma ulaştırmak adına çok önemli mecralar olduğu vurgulanarak “Fuarlar dışa açılan kapılarımız, farklı dünyalara ve gönüllere dokunabilmek ve geniş toplum kesimlerine mesajlarımızı taşıyabilmek adına olmazsa olmaz organizasyonlarımız” denildi.

HEDEF VE PROJELER SESLENDİRİLDİ

Üç gün süren program boyunca mağaza temsilcilerimizin aktardıkları birbirinden değerli görüş ve tecrübeleri müessesemiz sorumlularınca kayıt altına alındı.

Temsilcilerimiz sahadaki tecrübelerini, gözlemlerini, uyguladıkları satış stratejilerini, aldıkları sonuçları, proje tekliflerini ve önerilerini paylaştılar.

Türkiye Neşriyat Komisyonu Sekreteri ve İzmir mağaza temsilcimiz Şakir Argın “Fuarlar en önemli alanlarımız; bizzat sıcak temasta bulunduğumuz, en hızlı sirkülasyonun olduğu, yayınlarımızı ve davamızı ifade edebildiğimiz, görünen yüzümüz. Bu açıdan çok önemli.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Fuar organizasyonları içerisinde yazar söyleşileri ve benzeri faaliyetlerle okuyucu ile etkileşim oluşturmanın önemine değinen Argın, “Bizim asıl motivasyon unsurumuz hizmetteki aşk ve şevkimizdir. Esas olarak bunun oluşmasına çabalamalı ve önem vermeliyiz.” dedi.

Tokat Temsilcimiz Azam Yazıcı ise “çocuk, gençlik ve aile” konularında proje teklifleri sundu.

ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN MAĞAZALARIMIZ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Program sonunda, yaptıkları çalışmalarla ve ortaya koydukları performansla dikkat çeken satış mağazalarımız müessesemizce ödüllendirildi. Birinciliği İzmit, ikinciliği İzmir mağazalarımız aldı. Temsilcilerimize hediyelerini Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel, Genel Müdür Ramazan Bayram ve Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın takdim etti.

NUR MENZİLLERİ GEZİLDİ

Mağaza temsilcilerimiz, Üstad Bediüzzaman’ın Barla’da 8 sene kaldığı evi, 1950’den sonra zaman zaman misafir olduğu ahşap konak, imamlık yaptığı Mus Mescidi, Cennet Bahçesi, Barla Kabristanlığı ve Çam Dağı gibi Nur menzillerini de gezerek tenezzüh ve tefekkür etme, Nurlu hatıraları yâd etme fırsatı yakaladılar.