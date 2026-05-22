Finalde uhuvvet kazandı

UMEK tarafından Türkiye genelinde tertip edilen Risale-i Nur Bilgi Yarışması finali, 17 Mayıs Pazar günü Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ANKARA - ERKAN TÜRK

Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu (UMEK) olarak Risale-i Nur bilgi yarışması düzenlendi. Bilgi yarışmasının finalleri 17 Mayıs Pazar günü Ankara'da gerçekleşti. Türkiye geneli olarak yapılan yarışmanın final programına kız öğrenciler Fidan Kültür merkezinde ve erkek öğrenciler Abdulkadir Özkan Vakfında katıldılar.

Gençlere bir hizmet hatırası

Yarışmanın amacı; Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan seçilen eserler aracılığıyla gençlerin millî, manevî ve ahlâkî değerlerini güçlendirmek; okuma kültürünü geliştirmek; düşünme, anlama ve kavrama becerilerini artırmak; Risale-i Nur rehberliğinde bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek. Bu vesile ile öğrencilerimizin dünyasında bir hizmet hatırası bırakmak. Gençler ile birlikte mahal ve aile olarak okuma seferberliği başlamasına vesile olacak bir etkinlik yapmak.

17 Mayıs'ta Türkiye Finali yapıldı

Çok yoğun katılımın olduğu etkinlik, Ortaokul, Lise ve Üniversite kategorilerinde yapıldı. Kız ve erkek öğrencilerimiz ayrı derecelendirmeler yapıldı. Ortaokul için Küçük Sözler (1-9. Sözler), Lise için Meyve Risalesi Kitabı, Üniversite için Hürriyet, Adalet ve Meşveret Kitabı belirlendi. Yoğun talepten dolayı il önce 29 Mart’ta illerde ön elemeler yapıldı. İlde dereceye girenler 12 Nisan'da bölge yarışmasına katıldılar. Bölgede dereceye girenler ile 17 Mayısta Türkiye finaline katıldılar. Bütün öğrencilerimize başarı belgesi ve kupa bardak hediye edildi. Bu vesile ile illerde öğrencilerin tanışması ve kaynaşması sağlanmış oldu. Bölgelerde ve Türkiye finalinde gençlerimizin iç dünyasında unutulmayacak bir anı bırakıldı.

Umumî bir seferberlik

Gençlerdeki bu heyecan ve coşku mahal, il ve bölgelerdeki ağabeyler ve ablalara da sirayet etmesi ile umumî bir faaliyet oldu. Altı aylık bir süreye yaydığımız bu okuma etkinliği ile ilgili bize gelen bazı geri bildirimleri sizler ile paylaşmak istiyoruz:

- Nurkan Tezer-İstanbul: İstifadeye medar oldu

Öncelikle böyle bir çalışma yaptığınız için teşekkür ediyoruz, hakikaten çok güzel oldu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başından sonuna her aşamasında gerek katılımcı arkadaşlar açısından gerek bizim açımızdan ayrı ayrı istifadeye medar oldu. Bu organiasyonun, bu niyetin çok güzel meyveler verdiğini düşünüyorum. Katılan kardeşlerimizin de bana geri dönüşleri bu minvalde hamdolsun. Her şeyden evvel uhuvvete medardı. Çok kıymetli duygular yaşandı. Gençlikten ümitvardık, ümidimiz daha da ziyadeleşti. Bu tarz çalışmaların devam etmesi duasıyla...

- Mahmut Kaya-Şanlıurfa: Uhuvvetimiz arttı

Böyle güzel bir çalışmada emeği olan bütün ağabey ve kardeşlerden Allah razı olsun. özellikle organizasyonu sağlayan UMEK komisyonundaki eğitimcilere teşekkür ediyorum. Risale-i Nur Bilgi yarışması ortaokulu, lise ve üniversite düzeyinde il bölge ve Türkiye finali olarak müthiş heyecanlara vesile oldu. Şevke medar bir organizasyon olarak bölgelerin uhuvvetini, dayanışmasını artırdı. Talebelerin Risale-i Nur'u anlayarak okumalarına vesile oldu. Ayrıca diğer bölgelerden gelen ağabey ve kardeşler ile kucaklaşmaya muhabbete vesile oldu. Risale-i Nur bilgi yarışmalarının devamı duasıyla.

- Safa Okay-Ankara: 7’den 70’e şevk verdi

Asıl kazancın müfritane irtibat ve Nurları okumak, Nurlar ile meşgul olmak olduğu ve bu yarışmanın da bu amaca fazlasıyla hizmet ettiğini görmüş olmanın memnuniyetini yaşıyorum. 7'den 70'e şevke medar olan bu tarz organizasyonlarda daha sık buluşmak ümidiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepimizi bu güzel hizmet dairesinde ihlâsla istihdam eylesin.

- Mustafa Emre Arslan-Düzce: Nur kardeşliğini yaşadık

Uzun zamandır göremediğimiz abi ve kardeşlerimizle kucaklaştık, muhabbet ettik. Yeni abi ve kardeşlerle tanıştık ve sanki yıllardır tanıyormuş gibi bir samimiyet kuruldu. Nesebî kardeşlikten daha kuvvetli "Nur kardeşliği" yaşadık. Yarışma vesilesiyle ilk kez kapsamlı olarak altını çizip not alarak Risale-i Nur okudum. Ve normal okumakla arasında dağlar kadar fark olduğunu gördüm. Yarışmada yaptığımız hataların doğrusunu öğrenip hafızamıza daha iyi kazıdık. Ve yarışmaya hazırlanma sürecinde "cep boy" Risale-i Nur'u üniversitede ders aralarında okudum. Yanımdaki arkadaşımla güzel bilgi paylaşımında bulundum. Arkadaşım, "Bediüzzaman'ın bu zamana kadar yanlış bir şey dediğini görmedim" ifadesini kullandı. Bu gibi hizmetlere vesile olacak farklı formatlar bekliyoruz. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun...

- Abdurrahman Önbaş-Düzce: Manevî kuvvetimiz arttı

Farklı bölgelerden gelen kardeşlerimizle aynı hizmette buluşmak bizlere büyük bir şevk verdi. Dereceden ziyade ihlâs ve uhuvveti hissettiğimiz bu programda, manevî kuvvetimizin ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gördük.

- Yusuf Adem-İstanbul: “Risale-i Nurları gazete gibi okumayınız”

Bu yarışmanın bütün yarışmacılar için en önemli faydası eminim ki Üstad'ın "Risale Nurları gazete gibi okumayınız" sözünü ayne’l-yakîn anlamak olmuştur.

- Recep Nuri Kaçmaz-Bolu: Fevkalâde verimli geçti

Elhamdülillah herhangi bir aksama olmaksızın kâmil manada bir yarışma gerçekleşti. Bütün kardeşlerimiz üzerine düşen vazifeyi bihakkın yerine getirdiler. Önümüzdeki senelere güzel tecrübelerle hazırlanacağız inşallah. Bilhassa yarışmacı kardeşlerimiz için fevkalade verimli oldu diyebiliriz. Organizasyon içinde olan tüm heyetimizden Allah razı olsun.

- Hilal Kalmaz-Ankara: Yeni dostluklara zemin oldu

Lise ve üniversite finallerine Ankara’da ev sahipliği yaptığımız Risale-i Nur Bilgi Yarışması, hem yarışmacılar hem de bizler için çok güzel bir istifade kaynağı oldu. Yalnızca bir bilgi yarışı değil aynı zamanda gençlerin uhuvvet bağlarını güçlendirip yeni dostluklara zemin hazırladı. Ayrıca yarışmaya katılan pek çok gencimizin, bu vesileyle Risale-i Nur’ları daha düzenli okuma alışkanlığı kazandıklarını dile getirmeleri, bizleri çok mutlu etti. Bu yarışmanın sonunda tek bir kazanan yoktu.

Katılan, emek veren ve bu iklime ortak olan herkes kazandı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye finaline ev sahipliği yapan Ankara Yeni Asya temsilciliğine, ehl-i hizmet ağabeylerimize ve şefkat kahramanı ablalarımıza çok müteşekkiriz.