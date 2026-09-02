"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp

02 Eylül 2026, Çarşamba 09:26
İstanbul Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği, kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personele ulaşılamadığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde korkutan bir deniz kazası meydana geldi. Silivri açıklarında seyir halinde olan iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından bir gemiyle ve içindeki mürettebatla irtibat tamamen kesildi.

Valilikten açıklama: 10 mürettebata ulaşılamıyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada kazanın detayları paylaşıldı: "Saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır."

Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk tespitlerine göre: Alsu isimli gemide gözle görülür ciddi bir hasar tespit edilmedi. Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadı.

Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda yüzer unsur ile bir sahil güvenlik helikopteri yönlendirildi. Ekiplerin kayıp mürettebatı bulmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan aralıksız devam ediyor.

AA

Etiketler: Silivri gemi kazası, Tuğberk İmamoğlu gemisi, Marmara Denizi kaza, Gemi kazası son dakika
Okunma Sayısı: 453
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi tanker ile çarpışarak battı: 10 personele ulaşılamıyor

    Hürmüz hattında gece boyu gerilim

    Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp

    Bankaların kârı aldı yürüdü!

    Limon tarlada 10, markette 84 lira

    Yeni Adlî Yıl Başladı

    ABD-İran çatışması yeniden başladı - Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu

    Trump'dan İran'a tehdit: "Daha büyük saldırılar düzenleriz"

    Yatırımlardaki yavaşlama dikkatle izlenmeli

    Ekonomi ne zaman düzelecek? - İşsizlik, banka borçları, icra iflaslar, sanayinin durumu

    Adalet hâlâ enkaz altında

    Nepal'de selde ölenlerin sayısı 1050'ye yükseldi

    Gemi faciasında son durum

    İhmallerin hesabı sorulsun

    En büyük mesele, geçim olmadığı için seçim

    Mutfakta zam bitmiyor

    İsrail, eğitimi de hedef alıyor

    KYK yurt ücretlerine zam

    Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bankaların kârı aldı yürüdü!
    Genel

    ABD-İran çatışması yeniden başladı - Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu
    Genel

    Limon tarlada 10, markette 84 lira
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp
    Genel

    Yeni Adlî Yıl Başladı
    Genel

    Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi tanker ile çarpışarak battı: 10 personele ulaşılamıyor
    Genel

    Hürmüz hattında gece boyu gerilim
    Genel

    Karadeniz’de palamut bereketi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.