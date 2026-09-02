Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp

İstanbul Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği, kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personele ulaşılamadığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde korkutan bir deniz kazası meydana geldi. Silivri açıklarında seyir halinde olan iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından bir gemiyle ve içindeki mürettebatla irtibat tamamen kesildi.

Valilikten açıklama: 10 mürettebata ulaşılamıyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada kazanın detayları paylaşıldı: "Saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır."

Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk tespitlerine göre: Alsu isimli gemide gözle görülür ciddi bir hasar tespit edilmedi. Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadı.

Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda yüzer unsur ile bir sahil güvenlik helikopteri yönlendirildi. Ekiplerin kayıp mürettebatı bulmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan aralıksız devam ediyor.