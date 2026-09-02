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2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı

02 Eylül 2026, Çarşamba 17:13
Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

 

Üsküdar Belediyesi'ni hedef alan yeni bir operasyon daha yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklandığı, "suç örgütü" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

SEÇİM SÜRECİNDE GÖZALTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur ittifakından 17 üye sandık başına gitmişti.

5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti. Ancak oylama sonucunda bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuş, AKP Grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sunmuştu. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AKP'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu karar üzerine İstanbul Valiliği de açıklama ile belediye başkanvekili seçilinceye kadar, belediye başkanlığı görevini Üsküdar Belediye Meclisi’nin birinci başkanvekilinin yürüteceğini açıklamıştı. 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Üsküdar belediyesi, göz altı, operasyon, Sinem Dedetaş
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