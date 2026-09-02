ABD-İran çatışması yeniden başladı - Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.

İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misillemede bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.

İran basını: Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te çok sayıda patlama sesi duyuldu

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu.

Diğer yandan Fars ve Tesnim haber ajansları, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te de patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Söz konusu patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran’ın ABD'ye karşı başlattığı misillemeler sonrası Ürdün’ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenler çaldı

Bölge sakinleri, İran’ın karşı saldırısına başlamasının ardından Mafrak’ta cep telefonlarına füze ve şarapnel parçalarına karşı dikkatli olunması mesajı gönderildiğini belirtti.

Öte yandan Ürdün devlet televizyonu El-Memleke ise İran’ın karşı saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ürdün’ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

Akabe Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada, “tehlikenin sona erdiğini” duyurdu.

İran ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Birkaç saat önce, ABD ordusunun, ülkenin güneyine yönelik saldırılarında, aralarında bazı sivil bölgelerin de bulunduğu çok sayıda noktanın bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdı ve savaşçıların Hürmüz Boğazı'na müdahale eden yabancı güçleri bastırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, İran ordusunun ABD ordusuna ait 50'inci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü.

Hürmüzgan Valiliği: ABD'nin bir düğün evini hedef alması sonucu 4 kişi öldü

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini söyledi.

İran ordusundan ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme

İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misillemede bulunduğu bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı başlattı.

Füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıların ABD'nin akşam saatlerinde ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara misilleme olduğu belirtildi.

ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.