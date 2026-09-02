"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

ABD-İran çatışması yeniden başladı - Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu

02 Eylül 2026, Çarşamba
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.

İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misillemede bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.

İran basını: Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te çok sayıda patlama sesi duyuldu

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu.

Diğer yandan Fars ve Tesnim haber ajansları, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te de patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Söz konusu patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran’ın ABD'ye karşı başlattığı misillemeler sonrası Ürdün’ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenler çaldı

Bölge sakinleri, İran’ın karşı saldırısına başlamasının ardından Mafrak’ta cep telefonlarına füze ve şarapnel parçalarına karşı dikkatli olunması mesajı gönderildiğini belirtti.

Öte yandan Ürdün devlet televizyonu El-Memleke ise İran’ın karşı saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ürdün’ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

Akabe Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada, “tehlikenin sona erdiğini” duyurdu.

İran ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Birkaç saat önce, ABD ordusunun, ülkenin güneyine yönelik saldırılarında, aralarında bazı sivil bölgelerin de bulunduğu çok sayıda noktanın bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdı ve savaşçıların Hürmüz Boğazı'na müdahale eden yabancı güçleri bastırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, İran ordusunun ABD ordusuna ait 50'inci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü.

Hürmüzgan Valiliği: ABD'nin bir düğün evini hedef alması sonucu 4 kişi öldü

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini söyledi.

İran ordusundan ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme

İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misillemede bulunduğu bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı başlattı.

Füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıların ABD'nin akşam saatlerinde ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara misilleme olduğu belirtildi.

ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

AA

Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bankaların kârı aldı yürüdü!

    Limon tarlada 10, markette 84 lira

    Yeni Adlî Yıl Başladı

    ABD-İran çatışması yeniden başladı - Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu

    Trump'dan İran'a tehdit: "Daha büyük saldırılar düzenleriz"

    Yatırımlardaki yavaşlama dikkatle izlenmeli

    Ekonomi ne zaman düzelecek? - İşsizlik, banka borçları, icra iflaslar, sanayinin durumu

    Adalet hâlâ enkaz altında

    Nepal'de selde ölenlerin sayısı 1050'ye yükseldi

    Gemi faciasında son durum

    İhmallerin hesabı sorulsun

    En büyük mesele, geçim olmadığı için seçim

    Mutfakta zam bitmiyor

    İsrail, eğitimi de hedef alıyor

    KYK yurt ücretlerine zam

    Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor

    Bu yıl 46 düzensiz göçmen tehlikeli göç yolculuğunda öldü

    "Frank işareti kalp krizi belirteci değil"

    Dünya genelinde e-posta trafiği durma noktasına geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ABD-İran çatışması yeniden başladı - Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu
    Genel

    Bankaların kârı aldı yürüdü!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Adlî Yıl Başladı
    Genel

    Limon tarlada 10, markette 84 lira
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.