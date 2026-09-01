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1 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Trump'dan İran'a tehdit: "Daha büyük saldırılar düzenleriz"

01 Eylül 2026, Salı 21:48
ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırısının ardından gerilim tırmandı. Trump, Tahran’ın misilleme yapması halinde daha büyük ve sert saldırılar düzenleyeceklerini söyledi.

ABD, İran'a yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadesini kullandı.

Trump’tan misilleme tehdidi

ABD Başkanı, söz konusu saldırıların, İran'ın, Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu.

Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak." dedi.

İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini ifade eden Trump, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini öne sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticarî gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimlerinde" bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edilmişti. İran ordusu da ABD'ye karşı misillemede bulunacağını açıklamıştı.

AA

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