Trabzonspor otobüsüne saldırıyla ilgili 7 gözaltı

Amedspor-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek için Diyarbakır’a gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin 1’i çocuk, 7 kişi gözaltına alındı.

Amedspor-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek için Diyarbakır’a gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin 1’i çocuk, 7 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır’da 31 Ağustos günü oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek için Trabzon’dan Diyarbakır’a gelen taraftarları taşıyan otobüse Ergani ilçesinde bulunulan taşlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüsü taşladıkları suçlamasıyla D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ'yi (15) gözaltına aldı. Bu kişilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. Diyarbakır-ANKA

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