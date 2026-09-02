İran'dan ABD'ye: "Yeni stratejimiz sizi yıkıma uğratacak"

ABD'nin ülkeye dün düzenlediği saldırılara tepki gösteren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, "Çok yakında İran'ın uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz." dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, ABD'nin ülkeye dün düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için oluşturduğunuz cehennemin dibinden çıkamayacaksınız. Çok yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik kuşatmayla mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
YENİ STRATEJİ ÇOK BOYUTLU
Rızayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dünkü saldırılarına tepki gösterdi.
Washingron yönetimine hitaben Rızayi, şu ifadeleri kullandı: "Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için oluşturduğunuz cehennemin dibinden çıkamayacaksınız. Çok yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik kuşatmayla mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz."
SON SALDIRIDA 18 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu. İran'ın güney bölgelerinde çeşitli şehirlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
AA