Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 12 daraldı

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026’nın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 gerileyerek 719 bin 996 adede düştü. Otomobil satışları yüzde 13,78 azalırken SUV modeller yüzde 66,1’lik payla pazar liderliğini korudu.

Otomotiv pazarındaki daralma yılın ilk sekiz ayında da devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları gerilerken, elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 18,8’e yükseldi.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 13,78 GERİLEDİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,91 daralarak 719 bin 996 adet oldu.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 13,78 azalarak 564 bin 241 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,40 düşüşle 155 bin 755 olarak gerçekleşti.

Pazarın yüzde 84,3’ünü vergi oranları görece düşük olan A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313 bin 13 adet satışla yüzde 55,1 pay alırken, B segmenti otomobiller 162 bin 982 adetle yüzde 28,9’luk paya ulaştı.

SUV MODELLER PAZARDAKİ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde SUV modeller, Türkiye otomobil pazarındaki açık ara liderliğini sürdürdü. Ocak-ağustos döneminde 372 bin 790 SUV satılırken, bu modellerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 66,1 oldu.

SUV modelleri 112 bin 648 satış ve yüzde 20 payla sedan otomobiller takip etti. Hatchback otomobiller ise 76 bin 489 adet satışla yüzde 13,6’lık pay aldı.

Ağustos ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,28 daraldı. Otomobil satışları yüzde 25,16 azalırken, hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 arttı. Geçen ay toplam pazar 81 bin 31 adet, otomobil pazarı 61 bin 529 adet ve hafif ticari araç pazarı 19 bin 502 adet olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 18,8’E ÇIKTI

Yılın ilk sekiz ayında benzinli otomobiller 230 bin 341 adetlik satışla toplam pazarın yüzde 40,8’ini oluşturdu. Hibrit otomobiller 187 bin 45 adet satış ve yüzde 33,1 payla ikinci sırada yer alırken, elektrikli otomobiller 105 bin 951 adet satışla yüzde 18,8’lik paya ulaştı.

Dizel otomobillerin payı yüzde 5,9’da, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 1,3’te kaldı.

Elektrikli otomobillerde 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 7,3 artarak toplam pazarın yüzde 16,8’ini oluşturdu. 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları ise yüzde 65,3 geriledi ve pazar payı yüzde 2 seviyesinde kaldı.

OTOMATİK VİTESİN PAYI YÜZDE 97

Motor hacmine göre bakıldığında, 1400 cc altındaki otomobillerin satışları yüzde 28,9 azalarak toplam pazarın yüzde 26,5’ini oluşturdu. 1400-1600 cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 15,4 geriledi ve bu grubun payı yüzde 20,7 oldu.

1600-2000 cc aralığındaki otomobillerde satışlar yüzde 7,7 artarken bu grubun pazar payı yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. 2000 cc üzerindeki otomobillerin satışları ise yüzde 15,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Şanzıman tercihinde ise otomatik vites açık ara üstünlüğünü sürdürdü. Ocak-ağustos döneminde 547 bin 126 otomatik şanzımanlı otomobil satılırken, bu araçların toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 97 oldu. Manuel şanzımanlı otomobillerin satışları 17 bin 115 adetle yüzde 3’te kaldı.

Hafif ticari araç pazarında ise van gövde tipi 118 bin 472 adet satış ve yüzde 76,1 payla ilk sırada yer aldı. Kamyonetler 14 bin 373 adet satış ve yüzde 9,2 payla ikinci sırada konumlandı.