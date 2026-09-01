Yatırımlardaki yavaşlama dikkatle izlenmeli

ASO Başkanı Seyit Ardıç, büyümedeki yavaşlama ve yatırımlardaki ivme kaybına dikkat çekerek, sanayide güçlü ve kalıcı bir toparlanma için üretim, yatırım, teknoloji ve ihracatın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara - Mehmet Kara

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2026 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, geçen yılın aynı çeyreğinde büyümenin yüzde 4,7 olduğu dikkate alındığında, yıllık büyüme hızında belirgin bir yavaşlama görüldüğüne dikkat çekti. Ardıç, “Geçen yılın ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün yüzde 6’nın üzerinde büyüdüğü dikkate alındığında, bugün gerçekleşen 2,4’lük artış üretimde bir toparlanmaya işaret etmekle birlikte, henüz güçlü ve kalıcı bir sanayi ivmesinden söz etmek için yeterli değildir” dedi.

Kalıcı refah için üretim şart

Dikkatle değerlendirilmesi gereken başlıklardan birisinin yatırımlardaki belirgin ivme kaybı olduğunu ifade eden Ardıç “Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki büyüme 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8,8, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3 seviyesindeyken ikinci çeyrekte yüzde 0,6’ya geriledi. Yatırımlardaki bu ivme kaybı, sanayimizin gelecekteki rekabet gücü, verimlilik artışı ve ihracat kapasitesi açısından önemli bir uyarı niteliğindedir ve dikkatli izlenmelidir. Özellikle makine ve teçhizat, dijitalleşme, otomasyon, Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımları, sanayimizin gelecekteki rekabet gücünü, verimlilik artışını ve ihracat kapasitesini doğrudan belirlemektedir. Bu nedenle yüksek finansman maliyetlerinin, kredi koşullarının ve ekonomik belirsizliklerin üretken yatırımlar üzerindeki etkisinin azaltılması yönünde atılacak adımlar son derece önemlidir” değerlendirmesinde bulundu. Ardıç, Türkiye ekonomisinin büyümesinin üretim, yatırım, teknoloji ve ihracat ekseninde daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine oturtulmasının temel hedef olması gerektiğini belirtti.