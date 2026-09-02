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AB'den Ermenistan'a ticari destek hazırlığı

02 Eylül 2026, Çarşamba 15:53
Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ekonomisini desteklemek amacıyla gümrük vergilerini geçici olarak kaldırmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın ticari kısıtlamalarından etkilenen Ermenistan ekonomisini desteklemek amacıyla bu ülkeden yapılan ithalatta gümrük vergilerini geçici olarak kaldırmaya hazırlanıyor.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Ermenistan'ı desteklemek için hazırlanan geçici ticaret önlemlerini onayladıklarını açıkladı. Söz konusu açıklamada, Rusya'nın uyguladığı ticaret kısıtlamalarının ardından Ermenistan ekonomisini desteklemek amacıyla Ermeni ürünleri için geçici ticaret serbestleştirme önlemleri uygulanacağı belirtildi.

İHRACATI %80 SERBESTLEŞECEK

Düzenlemeyle Ermenistan'ın AB'ye ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin serbestleşeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, çeşitli Ermeni ürünlerinin AB'ye ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, belirli tarım ürünlerinin de kapsama dahil olacağı ve tedbirlerin 2 yıl süreceği bilgisi verildi.

BELLİ ŞARTLAR İÇERİYOR

Ermenistan'ın, menşe kurallarına uyması, AB ile idari işbirliğini sürdürmesi, AB ithalatına yeni ticaret kısıtlamaları getirmekten kaçınması, demokratik ilkeler, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı göstermesi gibi şartlar olduğu belirtilen açıklamada, Ermenistan'dan yapılan ithalatın AB üreticilerini olumsuz etkilemesi halinde Birlik pazarını koruyacak tedbirlerin devreye alınacağı ifade edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu onayı gerekiyor.

AA

Etiketler: AB, Ermenistan, Rusya-Ermenistan ilişkileri
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