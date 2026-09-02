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2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Limon tarlada 10, markette 84 lira

02 Eylül 2026, Çarşamba 01:24

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla, girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri değerlendirdi. Ağustos ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 748,4 ile limonda görüldü” diyen Bayraktar, “Limondaki fiyat farkını yüzde 380,3 ile havuç, yüzde 377,9 ile elma, yüzde 240,9 ile kabak ve yüzde 239,4 ile yeşil soğan takip etiğini söyledi. Limonun 8,5 kat, elma ve havucun 4,8 kat, kabak ve yeşil soğanın 3,4 kat fazlaya satıldığını söyleyen Bayraktar, “Üreticide 10 lira olan limon markette 84 lira 84 kuruşa, 10 lira 66 kuruş olan havuç markette 51 lira 20 kuruş, 18 lira 75 kuruş olan elma 89 lira 60 kuruşa, 16 lira 02 kuruş olan kabak 54 lira 61 kuruşa ve 17 lira 33 kuruş olan yeşil soğan 58 lira 83 kuruşa satıldı. Ağustos ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise markette sivri biber, üreticide limon oldu” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

Etiketler: #limon #ekonomi
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