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29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Hesnarose'dan Türk kahvesi

29 Ağustos 2024, Perşembe 10:30
Türkiye’de en çok dikkat çeken ürün haline gelen Hesnarose, ürünleri arasına yeni bir ürün daha ekliyor.

Geçtiğimiz yıl üretim sürecine başlayan ve yoğun ilgi gören Hesnarose Gül Ürünleri firması, ürettiği Gül Kahvesi ile Isparta’mızı Uluslararası Helal ticaret fuarında 40 ülke içinde temsil etmişti.

Henüz sonrasında yoğun talep üzerine büyüyen Hesnarose firması Isparta’nın Barla köyünde bulunuyor. 

“Hesnarose Türk Kahvesi”

Hesnarose Türk kahvesi üretim süreci başladı. Ürünün en kısa zamanda stoklarında olacağını söyleyen Hesnarose firma sahibi Cemil Said Demirdöğmez, “yeniliğe açığız, yeniliği seviyoruz. Isparta’mızın her türlü ürününü dünyaya tanıtma amacıyla bu yola çıktık” dedi

Şu an ise Türkiye’nin her yerine gönderim imkanı sağlıyor. Hesnarose, Isparta’nın en genç firması ünvanını da taşıyarak, üreticiden tüketiciye sloganıyla ürettiği değerleri önce Isparta, sonra Türkiye daha sonra dünyaya duyurmak için yoğun bir çalışma sürecinde.

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