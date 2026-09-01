Ali Haydar Haksal dualarla uğurlandı

Yarım asra yakındır çıkardığı Yedi İklim dergisiyle özdeşleşmiş bir isim olan Ali Haydar Haksal, 28 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazıyla ebedî istirahatgahına yolcu edildi.

Cenaze merasimine katılan çok sayıda seveni onu mütevazılığı ve gençlere kol kanat açmasıyla anarak rahmet dualarında bulundu. Araştırmacı yazar Veli Sarıkamış 1970’li yıllarda Elazığ’da tanıdığı Haksal ile 60 yıla yakın bir süre dostluk sürdürdüklerini belirterek, “60 yıl önce nasılsa 60 yıl sonra da aynıydı. Kur’an’ın feyzi altında Hz. Peygamber’in şefaatine layık bir ümmet yetiştirmek için ömrünü feda etti.” ifadelerini kullandı. Cenaze namazını kıldıran Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise konuşmasında Ali Haydar Haksal’ın Yedi İklim’e ve edebiyat dünyasına güzellikler taşımış, ümmetin derdiyle dertlenmiş müstesna bir insan olduğunu söyledi. Edebiyat dünyasında mütevazı ve derviş kişiliğiyle bilinen Haksal, Türk edebiyatının öykü, deneme ve inceleme alanlarında eserler verdi. AA

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