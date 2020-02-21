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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

İstikrarın zaferi

21 Şubat 2020, Cuma
Dünya ailesinde vefa ve vefadarlığın yüzde 20’lere düştüğü bir âlem çarşısında, bir avuç hakperest münevver insanların, fikirleriyle ayakta tuttukları Yeni Asya Gazetemizin dün temelinde vardık, bugün de çatısındayız.

Trabzon’da sordular “Yeni Asya yı nasıl tanıdınız?” Cevaben dedim ki; “O bizi tanıdı. Bizler ondan önce çıkan İhlâs’ta vardık, Zülfikar’da vardık ve İttihad’da vardık. Daha sonra münevver ağabeylerimizin başkanlığında “Yeni Asya” olarak çıktı, şimdi de Yeni Asya’da varız elhamdülillah.”

Maziyi bilmeyen merakaverler için çok hatıralardan bir kaçını zikretmek isterim: 1964 yılında Ankara’da Risale-i Nurlar’ın temelini atanlardan, Risale-i Nur’un yiğit talebelerinden Bayram Yüksel Ağabey şimdiki 27 Nolu dershanede, Ankara’da çıkan ‘Medeniyet Gazetesi’nin sahipleriyle anlaşmışlar. Tek gayeleri Hz. Bediüzzaman kimdir ve Risale-i Nur nedir? Bunları matbuat lisanı ile neşretmek. Biz (yazıları) vereceğiz, onlar basacaklar bizler de yüzlercesini alıp Anadolu’ya PTT vasıtasıyla göndereceğiz. Fakat gazete magazin gazetesi açık saçık yerleri çok. O mezkûr dershanede sabaha kadar A-4 kâğıtlarıyla oraları kapatır ve yapıştırırdık. Sonra sevkıyat..

Bir gün Konya’da kahraman Said Gecegezen Ağabey’in başkanlığında yine sabaha kadar aynı gazetenin 100 tanesini “unlu yapıştırıcı” ile açık resim yerlerini kapattık, akabinde Merkez Postahaneye verdik. Onlar da hemen emniyete bildiriyorlar, karakol, savcılık derken mahkemeye sevk edildik. Türkiye’de buna mümasil olaylar olunca, başta merhum mütefekkir Zübeyir Gündüzalp Ağabey olmak üzere Risale-i Nurlar’ın şanına yakışan “lahana yaprağı kadar da olsa bir gazete çıkaralım” denildi. Ondan sonra İhlâs, Zülfikar ve İttihad, daha sonra da Yeni Asya çıktı. Bir çok yerlerde Hz. Bediüzzaman’ın has talebeleriyle birlikte, ellerimizde Yeni Asya olarak caddelerde dolaşmışız. Mazimiz böyle, istikbâlimiz böyle.

1966’da Konya Medrese-i Yusufiyesi’nden çıkınca, merhum Zübeyir Ağabey beni İstanbul’a çağırdı, gittim. Kirazlı Mescid Medresesi’nde bir sabah namazından sonra üç saatlik baş başa sohbetimizde bir noktanın altını ısrarla çizdi. “Üniversitede üç talebeyi imanî, içtimaî ve siyasî  mânâda yetiştirirseniz o zaman okulu baştan sonra elden geçirir ve fütuhata vesile olur. Vesaire...” Bu mâna ve bu çizgi, Yeni Asya’da serlevhadır ve başka da olamaz.

İstanbul Üniversitesi kürsü başkanı yakın dostum meşhur Prof. Abdulkadir Karahan Hoca’nın yanında bir bayan Prof., Nur Külliyatı’na yapışınca “Kızım bu diğer kitaplara benzemez bunu abdest alıp okuyacaksın” diyor, isimleri bende mevcuttur.

Vurdum duymazlar için söylüyorum: Yeni Asya ihtiva ettiği mânâ itibarıyla bu levhadadır. Diğer ceridelerle kıyaslarken bu misalime bakmalara lâzımdır.

Son dönemlerde her zamanki gibi Yeni Asya ve yazarları her cihetle tehditler almaktadır. “Risale-i Nurlar)a Bandrol kelepçesi” için yazdığımız makale ve tarihî çalışmamızdan dolayı türlü türlü tehdit ve olaylarla karşı karşıya kaldım, zamanla yazacağım inşallah. Fakat şunu bilsinler ki Yeni Asya ve bizler 46 yıldır gelen istikrar çizgisinden ayrılmadık. Nur’un aşığı olmak, Yeni Asya’nın kara sevdalısı olmak ayrı bir yiğitliktir. Türkiye’nin her yerinde ve her çalışmamızda Yeni Asya mühür ve levhası olması ve sahip çıkılması bir irfan ve bir karakter mührüdür. Biz bu istikrar mührünün peşindeyiz. (Yeni Asya, 27 Şubat 2015)

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