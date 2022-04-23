En düşük umre ücreti 18 bin 620 TL

Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen umre 2022 yılında yüzde 150 zamlandı.

Diyanet, “Şevval ayı (Ramazan ayının peşinden gelen ay) umre ziyaretleri” için dört asgari ücret tutarında fiyat belirledi.

Birgün’ün haberine göre 22 Nisan’da 1 TL karşısında 3,93 TL’den işlem gören 1 SAR’ın umre fiyatlarına etkisi Diyanet’in umre tarifelerine de yansıdı. En düşük umre ücreti SAR üzerinden belirlenen 18 bin 620 TL ile umreye gidenlerin dört kişilik odalarda kalacağı bildirildi. Üç kişilik odalarda kalmak isteyenler için umre ücreti 19 bin 113 TL’ye, iki kişilik odada kalmak isteyenler için ise umre ücretleri 19 bin 564 TL’ye çıktı.

Diyanet, çocuk umresi için de fiyat belirledi. Dört kişilik odaların çocuklar için ücreti 16 bin 75 TL oldu.