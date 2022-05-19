Suriye'nin kuzeyinde operasyon

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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