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14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

100 liraya mal olan doğal gazı, 25 liraya veriyoruz

13 Kasım 2021, Cumartesi 17:00
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularına cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, doğal gaz zamlarına yönelik eleştirilere, “Vatandaşlarımızın doğal gaz konusunda sıkıntı çekmemesi adına aşağı yukarı 100 liraya mal olan doğal gazı kabaca 25 liraya veriyoruz” karşılığını verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Enflasyon sebep faiz sonuç mudur?” sorusu karşısında Lütfi Elvan, gülerek kafasını salladı. Garo Paylan’ın tekrar aynı soruyu sorması üzerine Lütfi Elvan, “Onu karşılıklı konuşalım olur mu” dedi. 

Akaryakıt avrupa’dan ucuz

Akaryakıt zamlarına ilişkin Lütfi Elvan, “Aslında akaryakıt fiyatları Avrupa’da 1 euro ise Türkiye’de de 1 euro idi. Akaryakıt fiyatları 1 euronun altında. Bugüne kadar biz 64 milyar liralık alacağımız vergiyi almadık, almamız gerekirken. Çünkü vatandaşın üzerine yük olsun istemedik. Şu an artık eşel mobil devreden çıktı” dedi. Doğal gaz zamlarına ilişkin de Elvan, “Ciddî bir desteğimiz var. Özellikle vatandaşlarımızın doğalgaz konusunda sıkıntı çekmemesi adına aşağı yukarı 100 liraya mal olan doğal gazı kabaca 25 liraya veriyoruz şu anda” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka

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