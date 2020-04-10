30 büyükşehirle Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkmak yasak

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

"Tek bir hayat bile olsa tedbirlere sıkıca sarılmaya değmez mi?" Cezaevlerindeki tedbirler 30 Nisan'a kadar uzatıldı Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi. Sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgenin detayları bekleniyor... AA

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