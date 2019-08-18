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18 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Acılar tazelendi

18 Ağustos 2019, Pazar 00:01
20 YIL ÖNCE MEYDANA GELEN MARMARA DEPREMİNDE VEFAT EDENLER, DÜZENLENEN PROGRAMLARDA DUÂLARLA ANILDI.

SELA VE YASİN OKUNDU

SAKARYA’DA 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi’nde vefat edenler için 20 yıl önce felâketin yaşandığı saat olan 03.02’de anma programı düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nce Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, Kur’ân-ı Kerîm okundu. Din görevlileri tarafından sela, Yasin-i Şerif ve hatim duâlarının okunduğu programda, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. 

119 YILDA 86 BİN KİŞİ DEPREMDE ÖLDÜ

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye’de 1900 ile 2019 arasındaki son 119 yılda meydana gelen depremlerle ilgili istatistikleri paylaştı. Buna göre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde son 119 yılda 4.0 ile 7.9 arasında değişen büyüklüklerde ise 13 bin 687 deprem meydana geldi. Bu depremlerde 86 bin 456 kişi öldü, 603 bin 131 yapı ise ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

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Dualarla yad edildiler...

Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok

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Acılar tazelendi

Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen vefat edenlerin yakınlarının acıları hala taze.

Sakarya’da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi’nde vefat edenler için 20 yıl önce felâketin yaşandığı saat olan 03.02’de anma faaliyeti yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, Kur’ân-ı Kerîm okundu. Din görevlileri tarafından sela, Yasin-i Şerif ve hatim duâlarının okunduğu programda, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde İl Müftüsü İhsan Açık tarafından sela eşliğinde 3 bin 891 “deprem şehidi” için duâ edildi. Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kurum ve kuruluşların müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Faaliyet sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu. Sakarya - aa

119 yılda 86 bin kişi öldü

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye’de 1900 ile 2019 arasındaki son 119 yılda meydana gelen depremlerle ilgili istatistikleri paylaştı. Sartısıntıların neden olduğu afetlerde büyük kayıplar yaşandığını ortaya koyan AFAD Deprem Dairesi’nce hazırlanan verilere göre; Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarındaki deprem kuşağında bulunan Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 1900 ile 2019 tarihleri arasında can kaybı, ağır hasar veya yıkıma sebep olan 240 deprem meydana geldi. Son 119 yılda 4,0 ile 7.9 arasında değişen büyüklüklerde ise 13 bin 687 deprem meydana geldi. Bu depremlerde 86 bin 456 kişi vefat etti, 603 bin 131 yapı ise ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Yüzlerce hayvanın da telef olduğu Türkiye’de 1900 sonrası meydana gelen değişik büyüklükleri gösteren deprem haritasında ise afetin yıkıcı etkisi görülüyor.

Ders alındı mı? 

Sakarya’da, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nde vefat edenler için düzenlenen anma programında konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, her şehrin bir hafızası olduğunu, acı ve tatlı anıların o hafızalarda muhafaza edildiğini söyledi. Şehirde yaşanan depremlerin her birinin şehrin hafızasında acı hatıra olarak kaldığını aktaran Nayir, “Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan ders almışız demektir. Yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız” şeklinde konuştu. Nayir, son 20 yılda afetler sebebiyle dünya genelinde 1,5 milyon kişinin öldüğünü ifade ederek, “Sakaryamız’da 3 bin 891 kaybımız, 5 bin 180 yaralımız var. Hasarlı, yıkılan binalarımız var. Yaptığımız hiçbir şeyi yeterli görmememiz, iyinin daha iyisine talip olmamız lâzım. Bu ülkenin insanı için alınabilecek her tedbiri mutlaka düşünmemiz lâzım. Bu konunun farkındalığını mutlaka en üst düzeyde tutmamız lâzım. 7 gün 24 saat hazır beklememiz gereken bir durum var” dedi.  Sakarya - aa

Allah kimseye yaşatmasın

Marmara Depremi’nde vefat edenler, 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde saat 03.02’de saygı duruşuyla anıldı. Depremde göçük altında kalan Suna Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde 4 gün enkazda kaldığını belirterek, babasıyla yaşama mücadelesi verdiğini söyledi. Gündüz olduğunu helikopter seslerinden anladığını anlatan Karakaya, şöyle konuştu: “Fransız kurtarma ekibinin köpeği beni buldu. 3 ay hastanede yattım. Annemler 7 gün sonra enkazdan çıkmış. Üzücü şeyler duydum. Zor günlerdi. Depremde amcamın oğlu, kardeşim ve annemi kaybettim. Kardeşim 13 yaşındaydı. Babamla göçükte yüzüğümü alüminyuma vurarak haberleşiyordum. Çünkü nefes almakta güçlük çekiyordum. Tüp gaz kokuları vardı. Allah kimseye yaşatmasın. 20 yıl geçti ama sanki dün gibi aklımızdan hiç çıkmadı. Çocuklarıma da yaşananları anlatıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Unutmadık, unutturmayacağız.”  Kocaeli - aa

Etiketler: deprem, 17 ağustos
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