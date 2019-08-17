Dualarla yad edildiler...

17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde vefat edenler birçok ilde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok

Marmara Depremi'nde vefat edenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de yad edildi..

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, afetin yaşandığı saat olan 03.02'de depremde vefat edenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, burada yaptığı konuşmada, bundan 20 yıl önce bu saatte büyük bir deprem yaşandığını belirterek, hassasiyet gösterip buradaki anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

"Depremde amcamın oğlu, kardeşim ve annemi kaybettim"

Depremde göçük altında kalan Suna Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde 4 gün enkazda kaldığını belirterek, babasıyla hayat mücadelesi verdiğini söyledi.

Gündüz olduğunu helikopter seslerinden anladığını anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Fransız kurtarma ekibinin köpeği beni buldu. 3 ay hastanede yattım. Annemler 7 gün sonra enkazdan çıkmış. Üzücü şeyler duydum. Zor günlerdi. Depremde amcamın oğlu, kardeşim ve annemi kaybettim. Kardeşim 13 yaşındaydı. Babamla göçükte yüzüğümü alüminyuma vurarak haberleşiyordum. Çünkü nefes almakta güçlük çekiyordum. Tüp gaz kokuları vardı. Allah kimseye yaşatmasın. 20 yıl geçti ama sanki dün gibi aklımızdan hiç çıkmadı. Çocuklarıma da yaşananları anlatıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Unutmadık, unutturmayacağız."

İstanbul

Avcılar Beldediyesi ve Avcılar Kent Konseyi tarafından Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümü dolayısıyla Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde saat 03.02'de başlayan etkinliğe depremde vefat edenlerin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Yalova

Yalova'da, depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette vefat edenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 17 Ağustos Parkı içinde bulunan deprem anıtını ziyaret etti.

Sakarya

Sakarya'da da felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinliği yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Din görevlileri tarafından sela, Yasin-i Şerif ve hatim dualarının okunduğu programda, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde İl Müftüsü İhsan Açık tarafından sela eşliğinde 3 bin 891 "deprem şehidi" için dua edildi.