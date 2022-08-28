Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden

Terör örgütü PKK, 5 Temmuz 1993’te Başbağlar köyünü kana buladı. 2019’da Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma derinleştirildi. 3 yıl titiz bir çalışma yürütüldü, 21 sanık hakkında dava açıldı.

PKK’lı teröristler, 29 yıl önce Erzincan Başbağlar Köyü’nde katliam yaptı. Genç yaşlı demeden 33 vatandaşı kurşuna dizdiler, şehit ettiler. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı katliamdan 29 yıl sonra yeni bir iddianame hazırladı. 33 kişi şehit edildi, 3 kişi yaralandı. Geride kalan eşlerin ziynet eşyaları, paraları gasp edildi. Onlarca ev ateşe verildi. Terör örgütü PKK, 5 Temmuz 1993’te Başbağlar köyünü kana buladı. 2019’da Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma derinleştirildi. 3 yıl titiz bir çalışma yürütüldü, 21 sanık hakkında dava açıldı.

Deliller yeniden incelendi

İsa kod adlı teröriste bağlı 100 kişilik grup köye gitti. Sözde gerekçeleri ise üç gün önce yapılan Madımak Katliamı’nın intikamını almaktı. Telefon ve elektrik hatlarını kestiler. Akşam ezanını yarım bıraktırarak köyün erkeklerini meydanda topladılar. Vatandaşları acımasızca kurşuna dizdiler, köyü ateşe verdiler. Soruşturma kapsamında deliller bir kere daha incelendi. Mağdurların yeniden ifadeleri alındı. Mağdurların ifadesi ise o gün yaşananları gözler önüne seriyor. Olay yaşandığında 11 yaşında olduğunu belirten Mağdur İsa Parto, “Babaannemle birlikte evdeydim. Üzerlerinde askeri kıyafetler olan 6-7 kişi eve gelerek bizleri evden çıkarttı. Köyden sürekli patlama sesleri geldi ve evimiz yanmaya başladı. Babaannem ile birlikte dereye gittiğimizde babam, dedem, diğer ve akrabalarımı ölmüş gördüm” diye konuştu.

Teröristlerin ifadeleri

İddianamede farklı operasyonlarda yakalanmış teröristlerin daha önce katliama dair sözlerine de yer verildi. Terörist Gürsel A., ifadesinde şunları söyledi: “Silahlı grup tekrar köye geldi. Sivas katliamının öcünü almak için Başbağlar Köyü’nde eylem yapacaklarını ve bu konuda köylülerin de desteğinin gerektiğini köyden sorumlu şahıslar için gönüllü aradıklarını söylediler. Kimse gönüllü olmayınca 7 kişiyi ve beni ayağa kaldırıp siz eyleme katılacaksınız dediler. Bir grup erkekleri öldürürken, bizi de köyü yakmakla görevlendirdiler. Erkeklerin kurşuna dizildiklerini sonradan öğrendim pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum” Davanın görülmesi ise 17 Ekim’de başlayacak.

Başbağlar’da 29 yıllık acı hiç dinmedi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 29 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birisi olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor. Teröristler, 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldürdükten sonra, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında kurşuna dizdi. Köyde, şehit edilenler her yıl olayın yaşandığı tarihte törenle anılıyor. Özellikle yaz aylarında köylerine gelenler şehitlikte dua ediyor.

(TRT Haber)