Ada mafya cenneti oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, 8 Şubat akşamı KKTC’nin Girne bölgesinde silâhlı saldırıya uğramalarının ardından can verdi.

Falyalı’nın öldürülmesinin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) durumu, Türkiye ile olan ilişkileri, 90’lı yıllardan bu yana adada yaşananlar tartışma konusu oldu. Diken’e konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Falyalı cinayetiyle yeniden gündeme gelen KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğe vurgu yaptı. Çözümsüzlükle “Uluslararası hukukun dışında yaşamak zorunda kalan toplumun, dünyadan daha da izole edildiği” görüşünü dile getiren Derya’ya göre, bu durum hukuk dışı bir düzende yaşanmasına da yol açıyor. Derya, hukuk dışılıkla adanın ‘kara para, insan ticareti, mafya hesaplaşmaları cenneti’ haline geldiğine dikkat çekiyor. Haber Merkezi

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