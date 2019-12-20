"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

AKP’de kayyım tartışması

20 Aralık 2019, Cuma 23:49
Habertürk’ün köşe yazarı Muharrem Sarıkaya dünkü “Kayyum ile gidenler” başlıklı yazısında, kayyımların dolaylı olarak AKP seçmenini sandıktan soğuttuğunu yazdı.

HDP’li belediyelere atanan kayyımların AKP’de tartışma oluşturduğunu ifade eden Sarıkaya’nın yazısındaki ilgili kısım şöyle: “Son görevden almalarla birlikte Güneydoğu’nun bazı illerinde HDP’den seçilmiş belediye başkanı neredeyse kalmadı. Ya da bu hızla giderse kalmayacak(…)Şurası kesin ki terör ile bağı, ilişkisi olan birinin görevden alınması kaçınılmaz... Ancak seçime girerken sicilinin temiz olduğuna hükmedilmiş birini 8 ay geçtikten sonra eski soruşturmaları gerekçe yaparak görevden almanın seçmen üzerinde yarattığı etkiyi de düşünmek gerekir. Nitekim bir süredir AK Parti kadar, HDP de bunu tartışıyor. AK Parti’nin bölgenin sosyolojisini bilen isimlerinin meseleye bakışı şu an uygulanan politikadan oldukça farklı. Bazılarının bölgede yıllardır PKK terörü ile kıran kırana mücadele eden isimler olduğunu da belirteyim. Son dönem yeniden artan kayyum atamalarının seçmende, “Verdiğim oy boşa gidiyor, demek demokratik yoldan mücadele etmekle olmuyormuş” duygusuna yol açtığı inancındalar. Bu duygunun AK Parti için sağlıklı sonuç getirmeyeceği görüşündeler. Bundan dolayı partinin bir an önce “güvenlikçi ve milliyetçi siyasetten çıkıp, yüzde 80’in bulunduğu kapsayıcı, özgürlükçü politikaya geçmesi gerektiğini” her ortamda dile getiriyorlar…”

Okunma Sayısı: 366
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    5.5 milyon genç iş bekliyor

    O zam, sıfır zam demektir

    Medya bilinçli tüketilmeli

    Mesut Özil’lere ihtiyacımız var

    BM: İdlib’de durum alarm verici

    Suriye'ye sınır ötesi yardımlara Rusya'dan ve Çin'den veto

    Geri kalmışlık anlayışı ders kitaplarından çıkartılmalı

    AKP’de kayyım tartışması

    Mahkeme kararı var, işe iade yok

    Dini, siyasete alet etmenin sonu felâket

    Hukuk göçtü

    Çok sayıda yolsuzluk dosyası var

    MEB sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı

    80 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti: "Kıyamet koptu"

    Yerli otomobilin brandalı fotoğrafı paylaşıldı

    Hindistan'da binlerce kişi gözaltına alındı

    '2578 liranın altındaki teklifi kesinlikle değerlendirmeye almayacağız'

    Şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

    İB 110 yabancı terörist savaşçıyı ülkelerine gönderdi

    Quebec City'deki Müslümanların mezarlık çilesi sona erdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM ve AYM
    Cevher İLHAN

    Hâlâ kamuoyu yanıltılıyor
    Ahmet BATTAL

    Dışarıda görünecek olanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık ses verir mi?
    Genel

    Mesut Özil’lere ihtiyacımız var
    Genel

    O zam, sıfır zam demektir
    Yasemin YAŞAR

    “El âlemci” hayatlar
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak, bir şeyden her şeyi yaratıyor
    Ali HAKKOYMAZ

    Babamı ziyaret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.