AKP’de kayyım tartışması

Habertürk’ün köşe yazarı Muharrem Sarıkaya dünkü “Kayyum ile gidenler” başlıklı yazısında, kayyımların dolaylı olarak AKP seçmenini sandıktan soğuttuğunu yazdı.

HDP’li belediyelere atanan kayyımların AKP’de tartışma oluşturduğunu ifade eden Sarıkaya’nın yazısındaki ilgili kısım şöyle: “Son görevden almalarla birlikte Güneydoğu’nun bazı illerinde HDP’den seçilmiş belediye başkanı neredeyse kalmadı. Ya da bu hızla giderse kalmayacak(…)Şurası kesin ki terör ile bağı, ilişkisi olan birinin görevden alınması kaçınılmaz... Ancak seçime girerken sicilinin temiz olduğuna hükmedilmiş birini 8 ay geçtikten sonra eski soruşturmaları gerekçe yaparak görevden almanın seçmen üzerinde yarattığı etkiyi de düşünmek gerekir. Nitekim bir süredir AK Parti kadar, HDP de bunu tartışıyor. AK Parti’nin bölgenin sosyolojisini bilen isimlerinin meseleye bakışı şu an uygulanan politikadan oldukça farklı. Bazılarının bölgede yıllardır PKK terörü ile kıran kırana mücadele eden isimler olduğunu da belirteyim. Son dönem yeniden artan kayyum atamalarının seçmende, “Verdiğim oy boşa gidiyor, demek demokratik yoldan mücadele etmekle olmuyormuş” duygusuna yol açtığı inancındalar. Bu duygunun AK Parti için sağlıklı sonuç getirmeyeceği görüşündeler. Bundan dolayı partinin bir an önce “güvenlikçi ve milliyetçi siyasetten çıkıp, yüzde 80’in bulunduğu kapsayıcı, özgürlükçü politikaya geçmesi gerektiğini” her ortamda dile getiriyorlar…”