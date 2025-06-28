AKP’nin YSK temsilcisinden kurultay davası açıklaması: Sistem allak bullak olur

CHP kurultayı davasına ilişkin konuşan AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, "Mahkeme YSK kararını bozamaz, böyle bir şey sistemin çökmesine yol açar" dedi. Özel, "Mutlak butlan siyasi partiler açısından görülmemiş bir karardır" ifadelerini kullandı.

CHP’nin 4–5 Kasım 2023’te düzenlediği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yargı süreci, 30 Haziran’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davayla kritik bir aşamaya girerken, AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kontenjan temsilcisi Recep Özel’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Nefes gazetedine konuşan Özel, YSK’nın kurultay sürecinde verdiği kararların hukuken bağlayıcı olduğunu savunarak, asliye ya da ağır ceza mahkemelerinin bu kararı bozma yetkisi olmadığını belirtti.

"Bütün sistem allak bullak olur"

YSK’nın yetkisine vurgu yapan Özel, “YSK’nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur eğer mahkeme bu kararı bozarsa” dedi.

Kurultayın seçim sürecini YSK’nın yönettiğini hatırlatan Özel, itirazların değerlendirilip reddedildiğini ve bu sürecin tamamlandığını söyledi. Özel, mahkemenin yalnızca başkanlık divanı veya ibra süreci gibi usule dair hususları değerlendirebileceğini, seçim sonuçlarına müdahale etmesinin "çok çok yanlış" olacağını kaydetti.

“Mutlak butlan siyasi partilerde görülmedi”

Özel, tartışmalarda sıkça gündeme gelen “mutlak butlan” kavramına da değinerek, bu tür bir kararın siyasi parti kongrelerinde şimdiye kadar örneği olmadığını söyledi. Seçim sürecinin tamamının YSK gözetiminde yürütüldüğünü ve anayasanın 79. maddesine göre bu alanda başka bir mahkemenin karar verme yetkisi bulunmadığını belirtti.