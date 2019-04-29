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29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ali Göllü dualarla uğurlandı

29 Nisan 2019, Pazartesi 11:07
Kayseri Risale-i Nur hizmetinin emektarlarından Ali Göllü, 28 Nisan 2019 Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Ali Göllü, uzun yıllar Yeni Asya gazetesinin Kayseri Temsilciğini yapmış ve bir müddet de Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştı.

Pazar günü vefat eten Ali Göllü'nün cenaze namazı bugün Kayseri Camikebir Camiinde öğle namazına mütakiben kılındı.

Daha sonra memleketi Kahramanmaraş'a götürülecek olan Göllü, burada dualarla ebedi aleme uğurlandı.

Üstadının yolundaydı

Ali Hakkoymaz, vefatının üzerine Ali Göllü’yü anlattı: “Ali Göllü çocukluğundan beri kendisini Risale-i Nur hizmetine adamışlardan. İnsanlarla kolay irtibat kuran ve izzet-i ikramda bulunan, yüzünde tebessümü eksik olmayan biri. Bir çekiciliği vardı. Onunla saatlerce konuşmak isterdiniz, sizi dinlerdi. Olayları, hatıraları, anlatacağı şeyi net anlatırdı. Sizi anlamaya çalışırdı. Size bir şey dayatmak için değil, aynı fikre ulaşmak için gayret ederdi. Söylediklerini teyit ettirirdi. Bakışlarıyla, sükutuyla, evet ve hayırları da çoktu. Merhum Ali Mutlu ile uzun yıllar geçirdi. Ondan da çok şey aldı. İşi gücü kainata, insanlara, olaylara esma ile bakmak, Risale-i Nur gözüyle dokunmaktı. Dünya kaygısı yoktu. Yani bir lokma, bir hırkaya taliplerdendi. Mütevekkil, mütevazı, muktesit, mütehayyir, müteşekkir, mütefekkir ve mütezekkir birisiydi. Allah ile beraber yaşamayı öğrenen nadir insanlardandı. Ara sıra kabul etmediği durumlarda kendince sitemli halleri de ayrıca bahse değerdi. Ali Göllü gerçekten adını yaşatanlardan biriydi. Yani Hz. Ali’nin yolundandı. Hz. Ali’nin ve bütün bir kainatın hocası Efendimizin (a.s.m.) yolundaydı. Üstadının yolundaydı. Üstadına göz kulak kesilenlerdendi. Ona saygısını konuşmalarında hareketlerinde etvarında görebilirdiniz”

Kayseri - Yeni Asya

Etiketler: Kayseri, Ali Göllü, Yeni Asya
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  • süleyman ALIÇ

    29.4.2019 15:00:16

    Rabbim Hem Ali Göllü'ye hem de tüm geçmişlerimize sonsuz rahmeti ile rahmet eylesin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bizleri de ömrümüzün son nefesine kadar sıratı müstakimden ayırmasın.

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