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21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Başarı, kontenjanların dolması mı?

21 Ağustos 2026, Cuma
YKS’de üniversite kontenjanlarının büyük ölçüde dolması başarı olarak değerlendirilirken, Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal tabloyu “çaresizliğin mecburiyeti” olarak yorumladı. Ünsal, gençlerin önüne üniversite dışında yeterli seçenek konulmadığını söyledi.

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerdeki doluluk oranları “başarı” olarak değerlendirilirken, sonuçların gençlerin gerçek tercihlerini ne ölçüde yansıttığı tartışılıyor.

BirGün’ün haberine göre yıllardır YKS sonuçlarını analiz eden Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal, yüksek doluluk oranlarının tek başına başarı göstergesi olmadığını belirterek, gençlerin önemli bir bölümünün seçenekleri daraldığı için üniversiteye yöneldiğini söyledi.

“Çaresizliğin mecburiyeti”

Özellikle bazı puan türlerinde öğrencilerin önünde sınırlı sayıda bölüm bulunduğuna dikkat çeken Ünsal, öğrencilerin istemedikleri halde mevcut seçenekler arasından tercih yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Sayısal ve sözel puan türlerinde öğretmenlik programlarının önemli bölümünün dolduğunu belirten Ünsal, atama sıkıntısı bilinmesine rağmen gençlerin bu bölümlere yöneldiğini söyledi. Ünsal, durumu şöyle açıkladı: “Çoğun önünde başka bir şey yok. ‘Öğretmenlik yazayım, belki bir yol bulurum, öğretmenlik falan yaparım’ diyor.”

“Başka alternatifi yok”

Gençlerin tercihlerinde işsizlik baskısından da öte bir mecburiyet bulunduğunu söyleyen Ünsal, üniversite dışında yeterli meslek ve kariyer seçeneklerinin oluşturulamadığını dile getirdi.

Ünsal, “Çocuk sınava girip istediği puanı elde edemeyince ‘Ben peki ne yapacağım şimdi?’ diyor. Sanayiye gidemiyor, bir meslek kazandırma sürecimiz ne yazık ki çok dinamik değil. Mecburen yine bir şekilde üniversitede arıyor geleceğini” ifadelerini kullandı.

 

Üniversite tek seçenek olmamalı

Ünsal, çözümün gençleri yalnızca üniversiteye yönlendirmek yerine farklı eğitim ve kariyer yolları oluşturmak olduğunu söyledi. Akademik eğitimin tek kariyer alternatifi olmadığını belirten Ünsal, hayat boyu eğitimin daha aktif hâle getirilmesi ve öğrencilerin bilgi, başarı, deneyim, yetenek, kariyer planı ve kişilik özelliklerine göre doğru alanlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Kazandılar ama barınma önlerinde duvar

YKS’de üniversiteye yerleşen 730 bin 854 öğrenci, eğitim hayatına barınma kriziyle başlıyor. Örgün yükseköğretimde öğrenci sayısı 4 milyona yaklaşırken KYK yurtlarının kapasitesi 993 bin 258’de kaldı. Böylece her dört öğrenciden yalnızca biri kamu yurdunda kalabilecek. KYK’da yer bulamayan öğrencileri özel yurt ve yüksek kiralar bekliyor. İstanbul’da özel yurt ücretleri yıllık 110 bin ila 700 bin lira arasında değişirken, Beşiktaş ve Kadıköy’de eve çıkmanın ilk maliyeti 200 bin lirayı aşabiliyor. Anadolu şehirlerinde de barınma maliyetleri on binlerce lirayı buluyor.

Haber Merkezi

 

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