Atalay’ın tahliyesi gerekiyor

Anayasa Mahkemesi, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası kesinleşen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi.

Can Atalay için AYM’den ihlal kararı

Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğinin, ihlalin giderilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine de hükmetti. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin Can Atalay hakkındaki yargılamada milletvekili olduğu için durma ve tahliye kararları vermesi gerekiyor. AYM kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de bildirilecek.

DW Türkçe’ye konuşan AYM kaynakları, Can Atalay’ın bundan sonra tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, daha önce verilen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu kararlarını anımsattı. Anayasa’nın 153. maddesine yerel mahkemenin bu karara direnme yetkisi bulunmuyor. Maddede, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” deniyor. Ancak daha önce Enis Berberoğlu kararında yerel mahkeme bu karara direnmiş ve AYM bunun üzerine ikinci kez hak ihlali kararı vermiş ve Berberoğlu ancak tahliye edilebilmişti.