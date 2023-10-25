Can Atalay için AYM’den ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Karar 4’e karşı 9 oyla alındı. AYM’nin kararı Can Atalay’ın tahliyesinin de önünü açabilir. Atalay’ın avukatlarının önümüzdeki günlerde tahliye için başvuruda bulunması bekleniyor. BBC Türkçe’nin haberine göre Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, AYM’nin kararı öncesi Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte Yüksek Mahkemesi’nin ihlal kararı vermesini ve tahliye beklediklerini söylemiş, “İhlal kararı çıkarsa Anayasa Mahkemesi’nin kararının yerine getirilmesi için hüküm veren mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuracağız” demişti. Haber Merkezi

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