"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

12 Haziran 2021, Cumartesi 01:17
AVRUPA KONSEYİ, TÜKİYE’YE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SUÇ OLMADIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYACAK KANUNî DÜZENLEMELERİ ÂCİL OLARAK YAPMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU.

HAPİSTEKİ GAZETECİLERİN LİSTESİ İSTENDİ

AVRUPA KONSEYİ’NDEN, Türkiye’ye AİHM kararlarına uymadığı, ifade özgürlüğüne haksız ve orantısız müdahalelerde bulunduğu, gazetecilerin yeterli sebep ve delil olmaksızın tutuklu yargılandığı gerekçesiyle uyarı geldi.

CEZA HUKUKU İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAMALI

KONSEY’İN Bakanlar Komitesi’nce hazırlanan raporda, Türkiye’den, kanun ve mevzuatlarında AİHM içtihadlarına uygun şekilde acil değişiklikler yapması istendi.  Ceza hukukun ifade özgürlüğünü kısıtlamaması gerektiği vurgulandı.

***

İfade hürriyeti suç değildir

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’ye ifade hürriyetinin suç olmadığını ortaya koyacak, AİHM içtihatlarıyla uyumlu yeni bir mevzuat çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’den ifade hürriyetinin suç teşkil etmediğini açıkça ortaya koymak için ilgili mevzuatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarıyla uyumlu kılacak şekilde “ivedilikle” değiştirmesini istedi. Karar organı, Türk toplumunda ifade hürriyetine değer verilmesi ve ceza hukukunun bu hürriyeti kısıtlamak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin de üyesi olduğu Strazburg’daki Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının infazını denetlemek için yaptığı son toplantısında, Türkiye aleyhine uzun süredir devam eden bir dizi ifade hürriyeti dâvâsına ilişkin geçici kararı kabul etti. Bu dâvâlarda AİHM tarafından tesbit edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlâlleri, başvuranların ifade özgürlüğüne haksız ve orantısız müdahaleleri, gazetecilerin ilgili ve yeterli gerekçe olmaksızın tutuklu yargılanmasını ve özellikle de cumhurbaşkanı ve kamu kurumlarına hakaretten cezai mahkûmiyetleri ihtiva ediyor.

301. madde değiştirilmeli

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin bu kararların uygulanmasında ilerleme kaydedip kaydetmediği konusunda yapılan son incelemenin ardından, Bakanlar Komitesi yetkilileri, Türk makamlarından Ceza Kanunu’nun 301. Maddesini değiştirmelerini ve ifade hürriyetini korumak için hem Ceza Hukuku’nda hem de Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılacak başka değişikliklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Komitenin Türkiye’den diğer bir talebi de söz konusu suçlarla ilgili son 5 yılda başlatılmış kovuşturma ve mahkûmiyetlerin toplam sayısının iletilmesi ve kovuşturulan, mahkûm edilen ve gözaltına alınan gazetecilerin sayısını gösteren ayrıntılı istatistiki bilgilerin ve iddiaların kendilerine sağlanması yönünde. Bakanlar Komitesi, AİHM’in kararlarının uygulanmasına ilişkin bir sonraki değerlendirmesini Mart 2022 toplantısında gerçekleştirecek.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

    Pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

    İstediğimiz gibi başlayamadık

    Yeneroğlu: Suskunluğa öfkeliyiz

    Çin, Uygurlara sistematik işkence yapıyor

    Kuraklık yem fiyatlarını da etkiliyor

    İşsizlik, mutfak enflasyonu var diyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    'Ekranda Müslüman karakterlerin olumsuz gösterilmesinden bıktım'

    Ekmeğe yine zam gelebilir

    Dolar ve enflasyon daha da artacak

    Müsilajın insan sağlığına etkileriyle ilgili bu uyarılara dikkat!

    Yoldaki su birikintisi nedeniyle kaza yapanlara ilişkin karar

    'Babamızın bir hatırası'

    Zahid Quraishi, ABD'nin ilk Müslüman federal yargıcı oldu

    Koca: Ulaşımda çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşılanacak

    Marmara'dan 733 metreküp müsilaj temizlendi

    Türkiye 3 puanla başlamak istiyor

    47. G7 Zirvesi başladı

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 647. gününde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ve Demokratlar
    Ahmet BATTAL

    İhtimal değil kesinlik var
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka bir musîbet mi bekliyoruz?
    Osman ZENGİN

    Ah Zafer kardeşim ah!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Cezaevlerindeki farklı uygulamalar
    Genel

    Yeni Asya’nın istikameti çok hoşuma gidiyor
    Cevher İLHAN

    “Aylık enflasyon artmamış!”
    Cenk ÇALIK

    Su canlı mıdır?
    Muhammet ÖRTLEK

    Covid-19, retro-mühendislik mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.