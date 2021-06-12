Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

AVRUPA KONSEYİ, TÜKİYE’YE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SUÇ OLMADIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYACAK KANUNî DÜZENLEMELERİ ÂCİL OLARAK YAPMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU.

HAPİSTEKİ GAZETECİLERİN LİSTESİ İSTENDİ

AVRUPA KONSEYİ’NDEN, Türkiye’ye AİHM kararlarına uymadığı, ifade özgürlüğüne haksız ve orantısız müdahalelerde bulunduğu, gazetecilerin yeterli sebep ve delil olmaksızın tutuklu yargılandığı gerekçesiyle uyarı geldi.

CEZA HUKUKU İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAMALI

KONSEY’İN Bakanlar Komitesi’nce hazırlanan raporda, Türkiye’den, kanun ve mevzuatlarında AİHM içtihadlarına uygun şekilde acil değişiklikler yapması istendi. Ceza hukukun ifade özgürlüğünü kısıtlamaması gerektiği vurgulandı.

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İfade hürriyeti suç değildir

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’ye ifade hürriyetinin suç olmadığını ortaya koyacak, AİHM içtihatlarıyla uyumlu yeni bir mevzuat çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’den ifade hürriyetinin suç teşkil etmediğini açıkça ortaya koymak için ilgili mevzuatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarıyla uyumlu kılacak şekilde “ivedilikle” değiştirmesini istedi. Karar organı, Türk toplumunda ifade hürriyetine değer verilmesi ve ceza hukukunun bu hürriyeti kısıtlamak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin de üyesi olduğu Strazburg’daki Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının infazını denetlemek için yaptığı son toplantısında, Türkiye aleyhine uzun süredir devam eden bir dizi ifade hürriyeti dâvâsına ilişkin geçici kararı kabul etti. Bu dâvâlarda AİHM tarafından tesbit edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlâlleri, başvuranların ifade özgürlüğüne haksız ve orantısız müdahaleleri, gazetecilerin ilgili ve yeterli gerekçe olmaksızın tutuklu yargılanmasını ve özellikle de cumhurbaşkanı ve kamu kurumlarına hakaretten cezai mahkûmiyetleri ihtiva ediyor.

301. madde değiştirilmeli

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin bu kararların uygulanmasında ilerleme kaydedip kaydetmediği konusunda yapılan son incelemenin ardından, Bakanlar Komitesi yetkilileri, Türk makamlarından Ceza Kanunu’nun 301. Maddesini değiştirmelerini ve ifade hürriyetini korumak için hem Ceza Hukuku’nda hem de Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılacak başka değişikliklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Komitenin Türkiye’den diğer bir talebi de söz konusu suçlarla ilgili son 5 yılda başlatılmış kovuşturma ve mahkûmiyetlerin toplam sayısının iletilmesi ve kovuşturulan, mahkûm edilen ve gözaltına alınan gazetecilerin sayısını gösteren ayrıntılı istatistiki bilgilerin ve iddiaların kendilerine sağlanması yönünde. Bakanlar Komitesi, AİHM’in kararlarının uygulanmasına ilişkin bir sonraki değerlendirmesini Mart 2022 toplantısında gerçekleştirecek.