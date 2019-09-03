ADLî YIL AÇILIŞINDA “YARGININ BAĞIMSIZ OLMASI HUKUK DEVLETİNİN DEĞİŞMEZ İLKESİDİR” DİYEN YARGITAY BAŞKANI CİRİT’E SON YILLARDAKİ HUKUK İHLÂLLERİ HATIRLATILARAK, “ÖNEMLİ OLAN VERİLEN SÖZLER DEĞİL, UYGULAMALAR” OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ.

Erdoğan: Adaletin peşinden koşmalıyız

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız.Çünkü bugün, yakın coğrafyamız başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen insanların feryatları âdeta arşı inletiyor." dedi.

Feyzioğlu: Yargı reformu hayata geçmelidir

51 baronun katılmadığı Adli Yıl açılışında konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu;“Yargı reformu belgesi hayata geçirilmelidir, eksiklikleri de süreç içerisinde giderilmelidir” dedi. “Vatandaşların ve avukatların sorunları ve beklentileri var” diyen Feyzioğlu, milli birlik ve beraberliğin güvenilir yargıdan geçtiğini vurguladı.

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Sözle fiil uyuşmalı

Adli Yıl Açılış Töreni’nde vurgulanarak söylenen “hukukun üstünlüğü, yargı reformu, yargının bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı” gibi değerlerin ilerleyen süreçte yapılacak uygulamalarla uyuşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in konuşmalarında “yargı bağımsızlığı, yargı reformu, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü” gibi başlıklar öne çıkarken ilerleyen süreçlerde söylenen sözlerle fiiliyatın uyuşup uyuşmayacağı merak konusu.

Bağımsız yargı yoksa hukuktan söz edilemez

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kişi hak ve özgürlüklerinin temel güvencesi olan bağımsız yargı yoksa hukuk devletinin varlığından söz edilemeyeceğini belirterek, “Yargının, siyasal gücü elinde bulunduran yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilkesidir” dedi.

Kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Stratejisi’nde öngörülen dokuz amacın tam anlamıyla gerçekleştirilmesinin, adalet sisteminin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Cirit, “Bu bağlamda hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır. Özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargıda şeffaflık, savunma hakkının etkin kullanılması, adalete erişimin güçlendirilmesi ve yargıda verimliliğin artırılması, her zaman her yerde önemini koruyan temel başlıklardır” diye konuştu.

Adalet peşinde koşmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zulüm ve haksızlık ile adaletsizlik eş anlamlıdır. Şayet insan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa, bunu kendi iradesiyle yapıyor demektir. Dolayısıyla, bu iradeyi kontrol altında tutacak zihni ve fiili bir düzene ihtiyaç vardır” dedi.

Erdoğan, “Sıkça ifade edildiği gibi kanun başkadır, hukuk başkadır, adalet başkadır. Biz kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız. Çünkü bugün, yakın coğrafyamız başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinden zulüm altında inleyen insanların feryatları adeta arşı inletiyor” ifadelerini kullandı.

Yargı reformu hayata geçmeli

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ise Mayıs ayında Erdoğan tarafından duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin doğru bir belge olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende konuşan Feyzioğlu, “Yargı reformu belgesi hayata geçirilmelidir, eksiklikleri de süreç içerisinde giderilmelidir” dedi. “Vatandaşların ve avukatların sorunları ve beklentileri var” diyen Feyzioğlu, milli birlik ve beraberliğin güvenilir yargıdan geçtiğini vurguladı.