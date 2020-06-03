Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son gelişmeleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele ile ilgili, "Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koca, açıklamasında, "Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilere güvenli şartları hazırlamış olmalıyız." dedi.

"1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır." ifadelerini kullanan Koca, "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır." şeklinde konuştu.

Koca, "Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İkinci dalga beklemiyoruz"

"Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.

"Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu"

Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin öldüğünü ve toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının ise 4 bin 609 olduğunu açıkladı.

Koca, son 24 saatte 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 130 bin 852 olduğunu kaydetti.

"Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor"

Kovid-19 tedbirleri ile ilgili, AVM gibi kalabalık ortamlara gidildiğinde 3 saatten fazla kalınmaması uyarısında bulunan Koca, "Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler." dedi.

"Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir"

Sağlık Bakanı Koca, "Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız olası dalgalar var." ifadelerini kullandı.

Son vakanın tespit ve tedavisine kadar riskin devam edeceğini belirten Koca, "Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür." şeklinde konuştu.

65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlaması

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili karar alınmadı"

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını belirten Koca, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini söyledi.

Toplu taşımada Kovid-19 tedbirleri

Baka Koca, Toplu taşımada Kovid-19 tedbirleri ile ilgili de "Şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi araca alınmayacak." dedi.

"Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim"

Bakan Koca, "Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim." uyarısında bulundu.

"Plazmadan fayda görüyoruz"

"Mart ayında vakaların yüzde 23'e yakını hastaneye yatırdığımız hastalardı." diyen Koca, "Şimdi ise bu oran yüzde 2,31. O dönem hastane yükü daha yoğundu." bilgisini verdi.

Koca, Kovid-19 tedavisi ile ilgili "Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz." dedi.

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisinde sıtma ilacı kullanımına dünyadan farklı olarak erken dönemde başlandığını ve faydasının görüldüğünü, kullanmaya devam edileceğini bildirdi.

"Kontrollü sosyal hayat dönemini başarı ile tamamlamak zorundayız"

"Kontrollü sosyal hayat dönemini başarı ile tamamlamak zorundayız, değilse başa dönme söz konusu olabilir." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu yeni dönemi yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Koca, "Filyasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 6 bine yakın ekip, çalışmaları sürdürüyor. Bu dönemde asla gevşetmekten yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin kongreleri

Sağlık Bakanı Koca, siyasi partilerin kongreleri ile ilgili, "15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz ve ona göre karar vermemiz, erken dönemde daha çok online kongrelerin özendirilmesi gerektiği şeklinde karar verildi." açıklamasında bulundu.

"Yeni açılan hastaneler için 3 bine yakın ilave personel alımı olacak"

Koca, yeni açılan İstanbul'daki hastaneler için 3 bine yakın ilave personel alımının söz konusu olacağını söyledi.