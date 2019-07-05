"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Başbağlar unutulmadı

05 Temmuz 2019, Cuma 00:06
Erzincan’ın Başbağlar Köyü’nde, 5 Temmuz 1993’te yaşanan katliÂmda 33 kişi öldü. Aradan 26 yıl geçse de vefat edenlerin yakınlarının acısı hiç dinmedi.

Başbağlar, 1993 yılının Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye’de arka arkaya yaşanan iki katliâmdan biri olarak tarihe geçti. 2 Temmuz’da Sivas’ta Pir Sultan Abdal’ı anma faaliiyetleri için kente gidenleri hedef alan saldırıdan 3 gün sonra Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’ne silâhlı bir grup tarafından bir baskın düzenlendi. Baskında 33 kişi öldü, köy ateşe verildi. 5 Temmuz 1993’de Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliâmlarından birini yaşandı.

Başbağlar’da neler yaşandı?

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı, şehre 150 kilometre uzaklıktaki Başbağlar Köyü’nü 5 Temmuz 1993’te  akşamüzeri 100’e yakın PKK mensubu bastı. Ezanın okunduğu sırada camiye giren örgüt mensupları cemaati zorla dışarı çıkardı. 1,5 saat örgüt propagandası yaptıktan sonra bütün erkekler kurşuna dizildi, burada 29 kişi öldü. Daha sonra köy ateşe verildi ve 214 ev, köy okulu, köy camii, halkevi yakıldı. Yakılan evlerde saklanan 1’i kadın 4 kişi de yanarak can verdi. Saldırı sırasında, köyün telefon ve elektrik hatları da kesildi. Olay, komşu köydekilerin haber vermesiyle ortaya çıktı. PKK lideri Abdullah Öcalan olaydan habersiz olduğunu ve olayın sorumlusunun Dr. Baran kod adlı bir PKK sorumlusu olduğunu ifade ederek, katliâmı PKK’nın düzenlediğini kabul etmişti.

Başbağlar adalet arıyor 

Başbağlar Katliâmı’ndan yaralı kurtulan muhtar Ali Akarpınar üzerinden 26 yıl geçen saldırının faillerinin bulunamamasına tepkili. Ali Akarpınar sürece dair şunları söyledi: “Başbağlar adalet arıyor. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz makam kalmadı, ama bu güne kadar sonuç alamadık. 1998 yılında Başbağlar olayı takipsizlikle kapandı. Devlet Denetleme Kurulu’na elimizdeki bilgi, belge ve dokümanlarla gidip 7 saat açıklama yaptık. Dâvâ dosyası Sivas olayı ile birleştirildi, ancak Sivas olayıyla ilgili rapor hazırlandı, Başbağlar ile ilgili hazırlanmadı. Sivas olaylarının intikamının alınması amacıyla Başbağlar Katliâmı’nın yapıldığına ilişkin buraya bir bildiri bırakılmıştı. Buna rağmen maalesef Başbağlar olayı görünmez oldu.” Başbağlar Köyü’nde saldırının ardından şehitler için anıtlar yapıldı. Olayda katledilenlerin eşyalarının da sergilendiği bir müze oluşturuldu. Başbağlar Katliamı’nda vefat edenler her yıl, 5 Temmuz’da anılıyor. 

Dinmeyen acı: Başbağlar anma programı 

Başbağlar Köyü Derneği tarafından 5 Temmuz 2019 Cuma günü Dinmeyen acı: Başbağlar şehitlerini anma programı düzenlenecek. Program 14.15’te Fatih Karagümrük Meydanında yapılacak. Başbağlar Köyü Derneği, “33 şehidimizin hesabı sorulana kadar susmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız” bildirisini yaptı.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: başbağlar
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratik parlamenter sisteme geçilmeli

    AB’ye destek artıyor

    Öcalan’ı TRT’ye çıkarırsanız böyle olur

    İnsanlık dışı

    Başbağlar unutulmadı

    Hatay Milletvekili Tokdemir Bakana sordu: Mağdur üreticiye bir ödeme planınız var mı?

    Ailelere yaz tatili için ‘köy hayatı’ tavsiyesi

    Fransız Mahkemesi Paris'teki hava kirliliğinden devleti sorumlu tuttu

    Benzinde 11 kuruş indirim

    Kalın: S-400'ler aktif olarak kullanılacak

    Küçükçekmece'deki olaylar nedeniyle 116 kişi hakkında işlem başlatıldı

    İstanbul son 5 yılın turizm rekorunu kırdı

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

    Kabine toplandı

    ‘Yumurta üreticisini görmezden gelmeyin’

    Zamlar ertelendi enflasyon düştü

    Şeffaf belediyeciliğe yoğun ilgi

    Van kedileri ile ilgili yaygın yanlış bilgi düzeltildi

    6 ayda 1 milyon kişiyi ağırladı

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Enflasyon oyunu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sorumlu parlamenter sistem mi, darbeler mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Öcalan’ı TRT’ye çıkarırsanız böyle olur
    Genel

    Demokratik parlamenter sisteme geçilmeli
    Genel

    AB’ye destek artıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rehavet yok; rehabilitasyon var
    İbrahim ERSOYLU

    Bediüzzaman ve CHP
    Genel

    Üyeler hukukçu değil, kararların temyizi yok
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân modern teknolojiden bahseder mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.