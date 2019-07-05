Başbağlar unutulmadı

Erzincan’ın Başbağlar Köyü’nde, 5 Temmuz 1993’te yaşanan katliÂmda 33 kişi öldü. Aradan 26 yıl geçse de vefat edenlerin yakınlarının acısı hiç dinmedi.

Başbağlar, 1993 yılının Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye’de arka arkaya yaşanan iki katliâmdan biri olarak tarihe geçti. 2 Temmuz’da Sivas’ta Pir Sultan Abdal’ı anma faaliiyetleri için kente gidenleri hedef alan saldırıdan 3 gün sonra Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’ne silâhlı bir grup tarafından bir baskın düzenlendi. Baskında 33 kişi öldü, köy ateşe verildi. 5 Temmuz 1993’de Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliâmlarından birini yaşandı.

Başbağlar’da neler yaşandı?

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı, şehre 150 kilometre uzaklıktaki Başbağlar Köyü’nü 5 Temmuz 1993’te akşamüzeri 100’e yakın PKK mensubu bastı. Ezanın okunduğu sırada camiye giren örgüt mensupları cemaati zorla dışarı çıkardı. 1,5 saat örgüt propagandası yaptıktan sonra bütün erkekler kurşuna dizildi, burada 29 kişi öldü. Daha sonra köy ateşe verildi ve 214 ev, köy okulu, köy camii, halkevi yakıldı. Yakılan evlerde saklanan 1’i kadın 4 kişi de yanarak can verdi. Saldırı sırasında, köyün telefon ve elektrik hatları da kesildi. Olay, komşu köydekilerin haber vermesiyle ortaya çıktı. PKK lideri Abdullah Öcalan olaydan habersiz olduğunu ve olayın sorumlusunun Dr. Baran kod adlı bir PKK sorumlusu olduğunu ifade ederek, katliâmı PKK’nın düzenlediğini kabul etmişti.

Başbağlar adalet arıyor

Başbağlar Katliâmı’ndan yaralı kurtulan muhtar Ali Akarpınar üzerinden 26 yıl geçen saldırının faillerinin bulunamamasına tepkili. Ali Akarpınar sürece dair şunları söyledi: “Başbağlar adalet arıyor. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz makam kalmadı, ama bu güne kadar sonuç alamadık. 1998 yılında Başbağlar olayı takipsizlikle kapandı. Devlet Denetleme Kurulu’na elimizdeki bilgi, belge ve dokümanlarla gidip 7 saat açıklama yaptık. Dâvâ dosyası Sivas olayı ile birleştirildi, ancak Sivas olayıyla ilgili rapor hazırlandı, Başbağlar ile ilgili hazırlanmadı. Sivas olaylarının intikamının alınması amacıyla Başbağlar Katliâmı’nın yapıldığına ilişkin buraya bir bildiri bırakılmıştı. Buna rağmen maalesef Başbağlar olayı görünmez oldu.” Başbağlar Köyü’nde saldırının ardından şehitler için anıtlar yapıldı. Olayda katledilenlerin eşyalarının da sergilendiği bir müze oluşturuldu. Başbağlar Katliamı’nda vefat edenler her yıl, 5 Temmuz’da anılıyor.

Dinmeyen acı: Başbağlar anma programı

Başbağlar Köyü Derneği tarafından 5 Temmuz 2019 Cuma günü Dinmeyen acı: Başbağlar şehitlerini anma programı düzenlenecek. Program 14.15’te Fatih Karagümrük Meydanında yapılacak. Başbağlar Köyü Derneği, “33 şehidimizin hesabı sorulana kadar susmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız” bildirisini yaptı.

İstanbul - Yeni Asya