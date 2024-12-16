Basın hürriyetine keyfî müdahale

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, TUSAŞ saldırısı ile ilgili yayın yasağı kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 13 televizyon kanalına verilen yaptırım kararlarına muhalefet şerhi yazdı.

Keser, şerhinde “Yayın yasağı kararından sonra, neredeyse tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşta olaya ilişkin haber ve görüntülere yer verilirken, yalnızca 13 kanal için yaptırım kararı alınması; rasyonel değildir, yaptırımların kanuniliği ve eşitliği ilkesine de aykırıdır” ifadelerini kullandı. Keser, sınırları belli olmayan yayın yasaklarının keyfi müdahalelerin önünü açtığını ve demokrasiyi zedelediğini belirtti. “Rasyonel değildir” Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 23.10.2024 saat 17:41’den sonra yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada “her türlü haber”in yasaklı hâle getirildiğini belirten Keser, bu tür kararların halkın haber alma hakkını yok ettiğini söyledi. Keser, yayın yasağı kararına rağmen hemen hemen tüm kanallarda haberlere yer verildiğine işaret eden Keser, sadece 13 kanal için yaptırım kararı alınmasının rasyonel olmadığını belirtti. Ankara - anka

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