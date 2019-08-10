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Bayramları, sosyal medyadan kutluyoruz

10 Ağustos 2019, Cumartesi
AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kurban Bayramı yaklaşırken yaptığı araştırma, dinÎ bayramlarda geleneksel aile ziyaretlerinin azaldığı ve bunun yerine sosyal medyadan gönderilen tebriklerin yaygınlaştığını ortaya koydu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Kurban Bayramı yaklaşırken dini bayramların kutlanmasında sosyal medyanın etkisini araştırdı. Merkezden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda bayramların, geleneksel ritüeller dışında sosyal medyadan kutlandığı belirtildi. Sosyal medyada bayramın ana teması olan ziyaretlerden aile fotoğraflarının paylaşılmasına ağırlık verildiği kaydedilen açıklamada, günümüz teknolojisinde daha çok dijital toplu mesajlar ve görüntülü konuşma uygulamalarıyla gerçekleşen yeni nesil bayramlaşmaların yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bayram kutlamalarında geleneksel aile ziyaretlerinin azaldığına değinilerek, şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlar geleneksel aile ziyaretleri yerine sosyal medya üzerinden bayram tebrikleri yapmaktadır. Bunların arasında en çok WhatsApp ve SMS uygulamaları ile toplu mesaj gönderimi tercih edilmektedir. Bu mesajlar hazır metinler olabileceği gibi kişi tarafından herkese gönderilmek üzere yazılmış özlü sözlü, şiirsel metinler de olabilmektedir. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise internet ortamında buldukları ve üzerinde ‘İyi bayramlar’, ‘Bayramınız kutlu olsun’ gibi yazılar bulunan hazır görsel ve GIF’leri kullanmaktadır.”

İBADET YERİNE ÖZ ÇEKİM

Kurbanlar kesildikten sonra pişirilen yemek görselleriyle, ailece oturulan bayram sofralarının da sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşıldığı belirtilen açıklamada, kişilerin ibadetlerini yerine getirmek üzere kestiği kurbanlarla öz çekim yaparak bu fotoğraflara sosyal medyada sıkça yer verdiği aktarıldı. Bayramda, kurban kesiminde çekilen fotoğraf ve videoların da paylaşıldığı tesbitinin de yer aldığı açıklamaya, şöyle devam edildi: “Bu durum, sosyal medyada istenmeyen görüntülere neden olduğundan eleştirilmektedir. Kesici aletlerin kullanımından doğan kazalar ve kaçan kurbanlıklar da çoğu zaman paylaşılmaktadır. Bayram tatilini aile büyüklerinin yanında geçirmek yerine tatile gitmeyi tercih eden sosyal medya kullanıcıları ise tatil görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaktadır. Instagram ve Facebook daha çok görsel içerikli bayram tebriği ve fotoğraf paylaşımı için kullanılırken, Twitter’da genele hitap eden, metin ağırlıklı paylaşımlar yer almaktadır. Bayram sürecinde, YouTube’da ise daha çok marka ve kurumların, bayram tebriği içeriğindeki reklam ve videoları paylaşılmaktadır.”  

 

AA

Etiketler: bayram, sosyal medya, ibadet, ziyaret
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