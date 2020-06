Bingöl - Karlıova'da son durum?

AFAD, merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD: 16 artçı deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, ikisi 4,7 ve 4,6 olmak üzere toplamda 16 artçı depremin olduğu belirtildi.

Büyüklüğü 5,7'lik deprem yerin 8 kilometre, 4,6'lık deprem yerin 7,32 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bölgeye, Bingöl İl AFAD Müdürlüğünden 4, UMKE'den 5 personelin yanı sıra Karlıova İtfaiye, İlçe Jandarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye toplam 13 araç ile 59 AFAD personeli sevk edilmiştir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri taranmış olup herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre, herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türk Telekomun sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 550 adet çadır sevk edilmiştir."

AFAD: Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, bir köyde ve mezrada 14 ev ve bir ahırın hasar gördüğü belirtildi.

Bölgede, müdahale ve tarama faaliyetlerinin 85'i AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 115 personel ve 28 araç ile sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, kent merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanmanın meydana gelmediği, deprem sonrasında ikisi 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 33 artçı yaşandığı kaydedildi.

Bingöl Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2, Karlıova Kaynarpınar köyünde 1 olmak üzere toplam 8 sivil vatandaşın yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde, hasar meydana gelmiştir. Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır. Toplam yaralı sayısı 9'dur. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir.

Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev hasar görmüştür. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir."

Bakan Kurum: Ekipler bölgeye sevk edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den bilgi aldığını belirterek şunları kaydetti:

"İlk bilgiye göre, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, bir güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, iki güvenlik korucumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir."

Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan valilerinden aldığı bilgi çerçevesinde depremin bu illerde de hissedildiğini aktaran Soylu, hasara yönelik ihbarın olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 vatandaşımız yaralandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bingöl İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve Bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanlığına ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirildi. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri tarandı ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.

Bölgeye 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 çadır gönderildi. Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler olay bölgesine sevk edildi.

Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünden ekip talebinde bulunuldu. Alınan son bilgilere göre, hasar 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaştı."

Bingöl Valiliği: Bir güvenlik korucusu şehit oldu

Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

Valilikten daha önce yapılan açıklamada, "Kaynarpınar köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde 1'er Güvenlik Korucusu olmak üzere 2 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Yedisu ilçesinde göçük altından 5 kişi sağ çıkarıldı

Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dinarbey-Malkoç yaylasında 2, Elmalı köyünde ise 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD'dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır."

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı bilgisini vermişti.

Erzurum Valisi Memiş Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremden etkilenen bölgelere ilişkin, "Ekiplerimiz şu an bölgede mahalleleri tek tek incelemeye devam ediyor. Çalışmalar sabaha kadar aralıksız sürecek. Devlet olarak ilk etapta göçük altında kalan vatandaşımızın olup olmadığını tespit etmek istedik. Allah'a şükür can kaybımız yok." dedi.

Karlova ilçesine sınır olan Erzurum'un Çat ilçesini ziyaret eden Vali Memiş, depremle ilgili son gelişmeler hakkında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selahaddin Karslı ve Kaymakam Tevfik Kumbasar'dan bilgi aldı.

Vali Memiş, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremin Erzurum merkez ve ilçelerinde de hissedildiğini anımsattı.

Depremin ardından kısa sürede Çat ilçesindeki hasar meydana gelen mahallelerde AFAD, 112 Acil Servis, jandarma, emniyet ve Kızılay ekiplerinin çalışma başlattığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum merkezde herhangi bir olumsuzluk beklemiyorduk. Fakat Karlıoava ilçesine yakın ilçelerimizde olumsuz bir durum olup olmadığını ekiplerimiz anında araştırmaya başladı. Çat ilçesine bağlı Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbe Çayırı, Mollaömer mahalleleri, Darabi mezrası ile Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı Mahallesi ve Yemişli mezralarındaki bazı evlerin duvarlarında hafif şekilde çatlaklar oluştuğu tespit edildi."

Memiş, deprem anında Çat ilçesindeki mahallelerden birinde duvardan düşen taş başına isabet eden bir vatandaşın hafif yaralandığını belirtti.

İlçede evleri hasar gören vatandaşların barınmalarını sağlamak için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz şu an bölgede mahalleleri tek tek incelemeye devam ediyor. Çalışmalar sabaha kadar aralıksız sürecek. Devlet olarak ilk etapta göçük altında kalan vatandaşımızın olup olmadığını tespit etmek istedik. Allah'a şükür can kaybımız yok. Depremin üssü olan Karlıova'ya Erzurum AFAD'dan 34 kişilik toplam 8 ekibimiz gönderildi. 100 çadır Erzurum'da hazır olarak bekletiliyor ve ihtiyaç anında bölgeye gönderilecek. Kızılay Erzurum Bölge ekibimiz ayrıca şu an Karlıova'da 500 vatandaşımıza kumanya dağıtmaya hazır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Kurum ile Bingöl'e geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası enerji üretim, iletim ve dağıtım hatlarında gerçekleşebilecek olası sorunları belirlemek için inceleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez, "Bingöl Karlıova'daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem sonrası enerji üretim, iletim ve dağıtım hatlarında gerçekleşebilecek olası sorunları belirlemek için inceleme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bingöl Valisi Ekinci ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile telefonda görüşerek depreme ilişkin bilgi aldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Vali Ekinci'yi telefonla aradı.

Vali Ekinci'den depreme ilişkin detaylı bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.