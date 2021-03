Boğaziçililerden yine istifa çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin, AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına karşı eylemleri sürüyor.

Sırtlarını rektörlüğe dönen öğretim üyeleri, yaptıkları haftalık basın açıklamasında, Rektör Melih Bulu, yardımcıları ve bir gecede kurulduğuna dikkat çekilen Hukuk Fakültesi’nin Dekanı Selami Kuran’ın istifasını istedi. Öğretim üyeleri, kampüs içerisinde devam eden polis kuşatmasının da derhal kaldırılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’yu atamasının ardından başlayan protestolarda 11’inci hafta sona erdi. Her gün rektörlük binasına arkalarını dönerek nöbet tutan akademisyenler, her hafta sonu yaptıkları gibi bugün de ortak bir açıklama yaptı. Öğretim üyelerinin eylem ve açıklamalarını ise Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan, sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul - anka