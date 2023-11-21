"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Darbe anayasasından bu kafayla mı kurtulacağız?

21 Kasım 2023, Salı 19:42
Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Tolga Şirin, yeni Anayasa tasarımının, geleceğe dönük kalıcı biçimde değil de bir siyasî partinin gündelik politik ajandasına göre yapıldığını söyledi.

Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Tolga Şirin, T24’te “Buralara kadar geriledik: “En çok oyu alan başkan seçilsin” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Şirin yazısında “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yeni anayasa tartışmasını neden gündemde tuttuğu sorusuna dair yanıtlar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’dan Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilere verdiği demeçte baklayı ağzından çıkardı. “Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla ‘En fazla oyu alan aday seçilir’ denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.” dedi. Lafı uzatmadan doğrudan söyleyeyim. Bu öneri, anayasa teorisi açısından saçma ve tutarsızdır. Böylesi bir uygulamanın Anayasa’nın ulaşma ve aşma odağı olarak gösterdiği “çağdaş uygarlık” (muasır medeniyet) tezahürü sayılan ülkelerde, yani ABD’de veya Avrupa Konseyi üyesi olan 46 devletin hiçbirinde karşılığı yoktur” ifadelerini kullandı. 

Meşruluk krizini beraberinde getirir

“Söz konusu öneriye bakılırsa hepsi yaklaşık yüzde 10 civarında oy alan on adayın bulunduğu bir seçimde yüzde 11 oyla seçilebilecek bir başkan olasılığı gündeme gelir” diyen Şirin, şunları söyledi: “Tüm erkleri adeta elinde toplayacak olan bir statüye yüzde 11 oy bile yetecek görünüyor anlayacağınız. Bu öneri, tarihte görünmemiş bir meşruluk krizini beraberinde getirmeye gebedir. Anayasa tasarımı, geleceğe dönük kalıcı biçimde değil de bir siyasi partinin gündelik politik ajandasına göre yapılır ise durum böyle oluyor işte…”

Kararname rejimi 12 Eylül ürünü

Şirin, “Sürekli ağza sakız edilen 1982 Anayasası’nın “12 Eylül Anayasası” veya “darbe anayasası” olduğu söyleminin aslında literatürde bir arka planı var. Bazı noktalar ısrarla 12 Eylül’ün ürünü sayılır. Örneğin kararname rejimi bunlardan biri. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda adalet bakanı ile onun müsteşarının tabii üye olması bunlardan bir diğeri. Devlet Denetleme Kurulu’nun özerk kurumların üzerindeki baskısı, yerel yönetimler ile üniversite özerkliğinin tasfiyesi, yargı denetimine kapalı alanlar, yargıçların coğrafi güvenceden mahrum kalması ve zorunlu din dersleri sorunu esasen 12 Eylül rejiminin ürünleridir. AK Parti iktidarı bunları 20 yıldır sonuna kadar kullanıyor ve zinhar bunlardan vazgeçmiyor. Bir kez olsun bunları tasfiye etmeye girişmemiş, aksine pekiştirmiş bir iktidar odağının darbe anayasasından kurtulacağız söylemi samimi mi? Kesinlikle değil” dedi. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Vergi ve icra borcu ödeme" içerikli iletilere dikkat!

    İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

    'Geçici ateşkes sağlansa dahi savaşa devam edeceğiz'

    Gazetecilerden acil yardım çağrısı

    Gazze’deki can kaybı hiçbir çatışmada bu kadar olmadı

    Maaş, kiraya yetmiyor

    İstanbul’a kar geliyor - 4 ilde ulaşıma kar engeli

    Çocuklarımız barış içinde bir dünyada yaşamalı

    "Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunumuz var"

    Her önüne gelene silah ruhsatı veriliyor

    Karadeniz Ereğli'de batan geminin yeri tespit edildi

    O sığınakları İsrail inşa etti

    Kara listeye İsrail niye alınmadı?

    Darbe anayasasından bu kafayla mı kurtulacağız?

    İsrail’e giden gemilerin bir izahı var mı?

    Afyonkarahisar'da 2 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat etti

    'İsrail, İsrailli esirlere "kitlesel Hannibal Protokolü" uyguladı'

    Gaziantep'te yük asansöründen düşen 2 işçi vefat etti

    Muğla'ya ve Aydın'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50+1 zora girince
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birinci Lozan’ın ilk oturumu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ey nur kardeş! Bilhassa sen dikkat et!”
    Cenk ÇALIK

    Yirmi günlük mucize: Arı
    Risale-i Nur'dan

    Müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız takvadır
    Zafer AKINCI

    Cumhuriyetin neresindeyiz?
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe rejim”in anayasa atraksiyonu
    Abdil YILDIRIM

    İhtiyarlık ihtar ediyor
    Sebahattin YAŞAR

    Kitap fuarları bize ne diyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.